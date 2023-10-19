Путин заявил об «этнической дискриминации» российских спортсменов

Президент обвинил МОК в политическом давлении на спортсменов. Ранее МОК отстранил российский комитет из-за включения советов Донбасса, Херсонской и Запорожской областей

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Решения Международного олимпийского комитета (МОК) в отношении спортсменов из России являются «этнической дискриминацией», заявил президент Владимир Путин на форуме «Россия — спортивная держава».

«Сами Игры могут использоваться как инструмент политического давления в отношении людей, которые и к политике-то никакого отношения не имеют, в качестве грубой и по факту российской этнической дискриминации», — сказал он.

В начале октября Олимпийский комитет России (ОКР) включил в состав организации региональные олимпийские советы территорий, присоединившихся к России в сентябре 2022 года — Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Это вызвало критику со стороны Украины, которая, вместе с большинством стран мира не признает присоединение этих регионов к России.

В середине октября МОК временно отстранил ОКР, решение которого сочли «нарушением Олимпийской хартии, так как нарушает территориальную целостность Украины». ОКР назвал решение МОК контрпродуктивным шагом с политической подоплекой.

МОК вместе с тем решительно отверг призывы правительств некоторых стран полностью отстранить спортсменов из России и Белоруссии и осудил невыдачу им виз.

Рекомендации комитета предполагают допуск к турнирам россиян и белорусов в нейтральном статусе на индивидуальные турниры при соблюдении ряда ограничений: для допуска спортсмены должны не поддерживать действия России на Украине и не иметь контрактов с вооруженными силами и спецслужбами. МОК не исключает, что российские и белорусские спортсмены примут участие в Олимпиаде 2024 года в Париже и Играх 2026 года в Кортина-д'Ампеццо.