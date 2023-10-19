 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Путин заявил об «этнической дискриминации» российских спортсменов

Путин: МОК применяет «этническую дискриминацию» против российских спортсменов
Президент обвинил МОК в политическом давлении на спортсменов. Ранее МОК отстранил российский комитет из-за включения советов Донбасса, Херсонской и Запорожской областей
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Решения Международного олимпийского комитета (МОК) в отношении спортсменов из России являются «этнической дискриминацией», заявил президент Владимир Путин на форуме «Россия — спортивная держава».

«Сами Игры могут использоваться как инструмент политического давления в отношении людей, которые и к политике-то никакого отношения не имеют, в качестве грубой и по факту российской этнической дискриминации», — сказал он.

В начале октября Олимпийский комитет России (ОКР) включил в состав организации региональные олимпийские советы территорий, присоединившихся к России в сентябре 2022 года — Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Это вызвало критику со стороны Украины, которая, вместе с большинством стран мира не признает присоединение этих регионов к России.

В середине октября МОК временно отстранил ОКР, решение которого сочли «нарушением Олимпийской хартии, так как нарушает территориальную целостность Украины». ОКР назвал решение МОК контрпродуктивным шагом с политической подоплекой.

МОК вместе с тем решительно отверг призывы правительств некоторых стран полностью отстранить спортсменов из России и Белоруссии и осудил невыдачу им виз.

Рекомендации комитета предполагают допуск к турнирам россиян и белорусов в нейтральном статусе на индивидуальные турниры при соблюдении ряда ограничений: для допуска спортсмены должны не поддерживать действия России на Украине и не иметь контрактов с вооруженными силами и спецслужбами. МОК не исключает, что российские и белорусские спортсмены примут участие в Олимпиаде 2024 года в Париже и Играх 2026 года в Кортина-д'Ампеццо.

Читайте на РБК Pro
Сколько чашек кофе можно выпить без вреда для здоровья
Будут ли власти поддерживать рубль и куда курс двинется дальше
Как нарушить все правила и сделать презентацию, которая сорвет банк
Linux — новая технологическая парадигма России. Как отмирает «винда»
Авторы
Теги
Персоны
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Владимир Путин спортсмены дискриминация МОК
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
Материалы по теме
Lamoda откроет собственные магазины спортивной одежды на месте Adidas
Бизнес
Делимханов взял под свой контроль ситуацию с дракой чеченского спортсмена
Общество
Собянин рассказал о новом облике «Олимпийского» после реновации
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 октября
EUR ЦБ: 102,91 (+0,15) Инвестиции, 18 окт, 16:41 Курс доллара на 19 октября
USD ЦБ: 97,37 (+0,03) Инвестиции, 18 окт, 16:41
Мосбиржа 20 октября возобновит торги акциями VK Инвестиции, 14:02
Как заработать на «облачном» тренде. Пять реальных кейсов РБК и Yandex Cloud, 13:58
Как искусственный интеллект помогает в разных отраслях экономики России Национальные проекты, 13:56
Война Израиля и ХАМАС. Главное Политика, 13:54
Альфа-банк назвал фейком информацию об утечке данных миллионов клиентов Финансы, 13:50
Путин поддержал идею возобновления спортивных парадов на Красной площади Политика, 13:47
Пасынок Намина сознался в убийстве Общество, 13:46
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Создатель World of Tanks заявил о сборе средств среди игроков для Украины Технологии и медиа, 13:42
В каких странах россияне могут открыть инвестиционный фонд Pro, 13:37
Как научиться использовать возможности автомобиля по полной РБК и Jaecoo, 13:37
Как расширять свой ИТ-бизнес за счет продаж в облаках РБК и Yandex Cloud, 13:33
Футболист «Милана» без вести пропал в Швеции Спорт, 13:32
Путин заявил об открытости России к современным спортивным дисциплинам Спорт, 13:25
Как искусственный интеллект помогает в разных отраслях экономики России Национальные проекты, 13:25