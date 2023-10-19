В Турции объявили трехдневный траур по погибшим при обстрелах в Газе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил в стране трехдневный траур по погибшим в результате обстрелов сектора Газа. Скриншот указа он разместил на своей странице в социальной сети X (ранее — Twitter).
Траур объявлен, «чтобы разделить боль палестинского народа в связи с погибшими и раненными в результате нападений Израиля на гражданских, а также последней атакой на больницу 17 октября», сказано в документе.
Траур продлится до 21 октября включительно. В течение всего этого времени в самой Турции и в ее зарубежных представительствах будут приспущены государственные флаги.
«Мы в Турции чувствуем в наших сердцах огромную боль, которую пережили наши палестинские братья», — написал Эрдоган в соцсети. Он подчеркнул, что объявлением траура власти хотели выразить свое уважение к погибшим.
Вечером 17 октября по больнице Аль-Ахли в секторе Газа был нанесен удар. Минздрав эксклава после этого сообщил о 471 погибшем и 314 раненых.
Палестинская группировка ХАМАС, которая контролирует сектор Газа, обвинила в произошедшем Израиль. Власти страны опровергли причастность к удару. Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари заявил, что удар стал результатом неудачного запуска ракеты движением «Исламский джихад» (запрещенная в России террористическая организация). Группировка отвергла обвинения ЦАХАЛ, назвав это попыткой уйти от ответственности за «жестокую бойню».
Согласно последним данным Минздрава Палестины, в результате ударов Израиля по сектору Газа погибли 3478 человек, еще более 12 тыс. получили ранения.
С израильской стороны жертвами конфликта стали около 1,5 тыс. человек, ранения получили более 4,2 тыс. Число погибших военнослужащих ЦАХАЛ достигло 304 человек.