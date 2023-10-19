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Палестино-израильский конфликт ,  
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В Турции объявили трехдневный траур по погибшим при обстрелах в Газе

В Турции объявили трехдневный траур по погибшим при обстрелах в секторе Газа
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Траур продлится до 21 октября, в Турции и ее загранучреждениях приспустят государственные флаги. Эрдоган объяснил его выражением солидарности с палестинцами. В Газе, согласно последним данным, погибли 3,4 тыс. человек
Фото: Zuma / ТАСС
Фото: Zuma / ТАСС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил в стране трехдневный траур по погибшим в результате обстрелов сектора Газа. Скриншот указа он разместил на своей странице в социальной сети X (ранее — Twitter).

Траур объявлен, «чтобы разделить боль палестинского народа в связи с погибшими и раненными в результате нападений Израиля на гражданских, а также последней атакой на больницу 17 октября», сказано в документе.

Траур продлится до 21 октября включительно. В течение всего этого времени в самой Турции и в ее зарубежных представительствах будут приспущены государственные флаги.

«Мы в Турции чувствуем в наших сердцах огромную боль, которую пережили наши палестинские братья», — написал Эрдоган в соцсети. Он подчеркнул, что объявлением траура власти хотели выразить свое уважение к погибшим.

Вечером 17 октября по больнице Аль-Ахли в секторе Газа был нанесен удар. Минздрав эксклава после этого сообщил о 471 погибшем и 314 раненых.

Палестинская группировка ХАМАС, которая контролирует сектор Газа, обвинила в произошедшем Израиль. Власти страны опровергли причастность к удару. Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари заявил, что удар стал результатом неудачного запуска ракеты движением «Исламский джихад» (запрещенная в России террористическая организация). Группировка отвергла обвинения ЦАХАЛ, назвав это попыткой уйти от ответственности за «жестокую бойню».

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Согласно последним данным Минздрава Палестины, в результате ударов Израиля по сектору Газа погибли 3478 человек, еще более 12 тыс. получили ранения.

С израильской стороны жертвами конфликта стали около 1,5 тыс. человек, ранения получили более 4,2 тыс. Число погибших военнослужащих ЦАХАЛ достигло 304 человек.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Турция сектор Газа траур погибшие
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