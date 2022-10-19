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USD ЦБ: 61,59
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Классика вне времени: стратегия инвестиций в искусство Павла Третьякова
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Месси создал собственную компанию для инвестиций в спорт и технологии
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Заседание Совфеда о военном положении в новых регионах. Трансляция
В среду указом президента Владимира Путина в четырех новых регионах было введено военное положение. Совет Федерации теперь должен рассмотреть этот указ. РБК ведет прямую трансляцию
Военное положение в 4 регионах и режимы готовности. Главное
Политика
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Совет Федерации
военное положение
заседание
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