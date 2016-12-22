Спикер Рады подписал документ о введении санкций против украинских СМИ

Под ограничения могут попасть такие телеканалы, как «112 Украина» и NewsOne, — попавшим в список грозит в том числе отзыв лицензии. Причина — «подражание российской пропаганде». Финальное решение примет Совет нацбезопасности

Андрей Парубий (Фото: Максим Марусенко / Zuma / ТАСС)

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий подписал принятое ранее парламентом постановление о санкциях против ряда украинских СМИ за «подражание дискурсивным практикам российской имперско-шовинистической пропаганды», сообщается на сайте парламента.

Санкции должен ввести Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). Под действие ограничений могут попасть семь СМИ, включая «Ариадна ТВ», «112 Украина» и дочерний канал «ТВ Выбор», NewsOne в лице ООО «Новини 24 години» (полный список в приложении).

Рада наделила СНБО полномочиями заблокировать активы перечисленных СМИ, аннулировать или приостановить действие их лицензий, запретить пользоваться радиочастотами, запретить сделки с их ценными бумагами, запретить передавать этим СМИ иностранные технологии среди прочего.

NewsOne и «112 Украина» назвали инициативу ущемлением права на свободу слова. Юрист «112 Украина» разместил на сайте президента страны петицию с требованием не допустить введения санкций против СМИ. Одобрение санкций Радой юрист канала называет «приговором украинской демократии и парламентаризму» и «очередным наступлением на свободу слова».

Комментируя подписание постановления, Парубий заявил: «Мы должны четко отличать, где средство массовой информации, а где — средство массового уничтожения». «Когда на телеканалах украинских военных, которые каждый день защищают нашу страну, наших детей и наши семьи, называют убийцами — людей, которые, рискуя жизнью, защищают свою страну, когда осуществляются информационные атаки на украинскую церковь, на украинский язык, — это не журналистика, это, собственно, атаки», — сказал он.

Спикер заявил, что документ вступает в силу немедленно, он будет передан президенту страны, который должен рассмотреть его и созвать заседание СНБО.

Как передает агентство УНН, в пятницу депутаты Рады рассматривали проект другого постановления, который отменял постановление о введении санкций против СМИ. Однако документ не набрал необходимое число голосов и принят не был.

Какие конкретно материалы депутаты Верховной рады сочли пропагандой, не сообщается.

До сих пор украинские власти принимали меры преимущественно против российских СМИ — так, с конца мая операторы связи обязаны блокировать доступ к сайтам телеканалов НТВ и РЕН ТВ, а также входящих в холдинг ВГТРК, а также к порталам МИА «Россия сегодня», включая агентство «РИА Новости».