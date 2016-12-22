Bork объяснила появление Путина в своем видео обучающими целями

Компания пояснила, что видео, в котором были показаны кадры из программы НТВ с Владимиром Путиным, использовалось для информирования и обучения сотрудников

Владимир Путин (Фото: Скришот из видео Bork)

Производитель бытовой техники Bork заявил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России, что видео, содержащее кадры с президентом России Владимиром Путиным, использовалось не в качестве рекламного ролика, а для обучения сотрудников. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ФАС.

«Организация сообщила, что указанное видео использовалось ею только в целях информирования и обучения сотрудников, но не в качестве рекламного материала», — сказали в пресс-службе. Там также отметили, что не располагают данными, которые бы опровергали сведения Bork.

В конце июля ФАС сообщила, что намерена проверить создание видеорекламы компанией бытовой техники Bork, в которой были использованы кадры с российским президентом Владимиром Путиным. Видео «Bork на кухне президента» было опубликовано на YouTube-канале компании в конце мая.

Как писал «Проект», фирма взяла фрагмент из программы 2012 года, в ходе которой телеведущий Вадим Такменев беседовал с Путиным в бассейне, самолете и на кухне. Для ролика Bork добавила к кадрам разговора журналиста с президентом на кухне номера моделей своих товаров.

После этого НТВ принял решение заблокировать рекламный видеоролик на YouTube-канале Bork на правах правообладателя. Также телекомпания направила официальную претензию в адрес фирмы с требованием удалить ролик из официальных аккаунтов компании и больше не показывать его в фирменных магазинах.

В настоящий момент ролик недоступен.