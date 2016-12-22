НТВ заблокировал на YouTube рекламу Bork с участием Путина

Телеканал НТВ принял решение заблокировать рекламный видеоролик на официальном канале компании бытовой техники Bork на YouTube, в котором использовались фрагменты интервью президента Владимира Путина программе «Центральное телевидение». Об этом РБК сообщили в пресс-службе НТВ.
На такие меры руководство телеканала пошло на правах правообладателя.
«Также сегодня телекомпанией была направлена официальная претензия в адрес компании Bork с требованием удалить ролик из всех официальных аккаунтов компании и прекратить его показ в местах продаж Bork», — добавили в телекомпании.
При переходе по ссылке на ролик на YouTube-канал производителя видеохостинг выдает сообщение: «Видео «BORK на кухн...» заблокировано, поскольку пользователь NTV Broadcasting Company подал в отношении него жалобу на нарушение авторских прав».
Накануне издание «Проект» обратило внимание на видеоролик Bork на YouTube, в котором, по утверждению портала, производитель бытовой техники «просто взял фрагмент из программы «Центральное телевидение» еще аж 2012 года». Компания использовала кадры из интервью с российским президентом от 7 октября 2012 года, добавив в них номера моделей своей техники, которая присутствовала на кухне у главы государства.
Реклама Bork привлекла к себе внимание Федеральной антимонопольной службы. Регулятор подчеркнул, что намерен проверить создание ролика.