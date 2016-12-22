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Песков рассказал о роли «химии» в отношениях Путина с мировыми лидерами
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Песков рассказал о роли «химии» в отношениях Путина с мировыми лидерами
Политика, 01:30
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Песков рассказал о роли «химии» в отношениях Путина с мировыми лидерами
По словам пресс-секретаря президента, никакая «химия» в отношениях с зарубежными партнерами не заставит главу государства отступить от национальных интересов. Для примера он привел отношения Путина и Шредера
Дмитрий Песков (слева) и Владимир Путин (в центре) (Фото: Алексей Никольский / РИА Новости)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин в отношениях со своими зарубежными коллегами, каким бы дружескими эти отношения ни были, никогда не отступит от национальных интересов. Заявления Пескова прозвучали в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

«Я не знаю, насколько может существовать «химия» между главами государств. Никакая «химия» не заставит президента [Владимира Путина] отступать от своих национальных интересов», — приводит слова Пескова ТАСС.

В качестве примера пресс-секретарь главы государства привел дружеские отношения Путина и бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера. «Когда Шредер был канцлером, они достаточно жестко, бескомпромиссно спорили по текущим вопросам — будь то международная повестка дня или двусторонние отношения», — заметил Песков. Пресс-серкетарь подчеркнул, что дружба между лидерами стран «не является неким предохранителем или страховкой от достаточно напряженных иногда переговоров».

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Политика

Говоря о том, есть ли «химия» в отношениях Путина и президента США Дональда Трампа, Песков сказал: «Не думаю. Пока не было возможности». «Путин с Трампом пока не могли почувствовать друг друга. Суть обсуждений, постановка некоторых вопросов в те редкие моменты общения между лидерами России и США не всегда находила свое отражение в реальных действиях, это, конечно, разочаровывает», — сказал Песков (цитата по «РИА Новости»).

Пресс-секретарь также отметил, что прогресса в подготовке новой встречи Путина и Трампа пока нет. По его словам Москва «никаких импульсов из Вашингтона» на этот счет не получала. «Наше желание выстраивать отношения с американцами натыкается на достаточно глухую стену», — добавил он. В то же время он уточнил, что Москва ожидает визит советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона и рассчитывает, что в рамках этого визита состоится его встреча с российским президентом. Москва не намерена прекращать попытки к ведению диалога с США, сказал Песков. 

Автор: Мария Бондаренко.
Теги: Дмитрий Песков , Владимир Путин , Дональд Трамп
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