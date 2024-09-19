ЦАХАЛ утвердила планы войны на северном фронте с Ливаном

Израильская армия наносит удары по югу Ливана, чтобы «ослабить террористический потенциал «Хезболлы», а также обеспечить реализацию всех целей, в числе которых возвращение израильтян в свои дома на севере страны

Фото: Amir Cohen / Reuters

Глава генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви недавно утвердил планы по продолжению войны на «северном фронте», то есть на границе с Ливаном. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

Детали плана не приводятся. Израильская армия также сообщила, что наносит удары по югу Ливана для того, чтобы «ослабить террористический потенциал и инфраструктуру «Хезболлы», а также обеспечить реализацию всех военных целей. 16 сентября в них был включен пункт о возвращении в свои дома тысяч израильтян, которые были вынуждены покинуть населенные пункты на севере страны из-за обстрелов «Хезболлы».

18 июня ЦАХАЛ уже утверждала планы наступательных действий на территории Ливана, однако до недавнего момента израильские военные ограничивались лишь ударами с воздуха.

17 и 18 сентября в разных частях Ливана сдетонировали пейджеры, рации и другие портативные устройства, принадлежавшие членам ливанской группировки «Хезболла». Ранены свыше 4 тыс. человек, по меньшей мере 32 погибли. Официально Израиль не подтвердил свою причастность. Однако газета New York Times выяснила, что еврейское государство создало по меньшей мере три подставных компании — производителей техники, а на самом деле поставленные «Хезболле» устройства изготовили сотрудники израильской разведки.

18 июня также стало известно о переброске к границе с Ливаном 98-й дивизии ЦАХАЛ, прежде воевавшей в секторе Газа. В тот же вечер военно-политический кабинет Израиля уполномочил премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта на принятие решений о боевых действиях в отношении «Хезболлы», в том числе способных повлечь за собой полномасштабную войну. В тот же вечер глава оборонного ведомства заявил о переходе к «новой фазе» боевых действий против ливанской группировки.