Генпрокуратура пересмотрит часть решений о реабилитации жертв репрессий

Работа «по восстановлению исторической справедливости и прав жертв политических репрессий» не должна допускать «оправдания пособников нацистов и изменников Родины», следует из проекта приказа генпрокурора

Генеральный прокурор Игорь Краснов подготовил проект приказ о пересмотре части решений о реабилитации жертв политических репрессий.

Поводом для пересмотра указаны поправки, которые в июне этого года были внесены в Концепцию государственной политики по увековечению памяти жертв политических репрессий премьер-министром Михаилом Мишустиным.

В них говорится о «недопустимости реабилитации и оправдания лиц, виновных в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, военных преступлений, преступлений против мира и человечности». Генпрокурор предлагает «на постоянной основе организовать работу по выявлению и отмене таких решений».

«В установленном порядке предоставлять органам власти материалы по проведению работы по восстановлению исторической справедливости и прав жертв политических репрессий, не допуская оправдания пособников нацистов и изменников Родины», — следует из проекта приказа.

В СМИ будут освещать деятельность органов прокуратуры, «основанную на конституционном принципе обеспечения защиты исторической правды, закрепленном в части 3 статьи 67.1 Конституции». Она гласит: Россия «чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды», а «умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается».

Главное управление международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры будет направлять в МИД информацию об отмене решений о реабилитации в отношении иностранных граждан «для решения вопроса о передаче ее по дипломатическим каналам в соответствующие иностранные государства, в том числе в целях информирования заинтересованных лиц».

В декабре прошлого года президент Владимир Путин заявлял, что жертвами политический репрессий были «самые разные люди», среди которых были и противники советского строя, и его сторонники. Те, по его словам, были причислены или являлись участниками внутриполитических советских групп, которые «боролись между собой и в результате этих столкновений оказались в числе репрессированных». Репрессированными оказались и «совершенно случайные люди», говорил Путин. Для России «важнее, чтобы ничего подобного не повторялось в истории» страны, поскольку «все это в целом нанесло огромный, трудновосполнимый ущерб» для народа и государства, утверждал он.