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Минюст предложил повысить порог ущерба для ответственности за пиратство

Минюст предложил смягчить порог ответственности за нарушение авторских прав
Минюст рассчитывает декриминализовать около четверти преступлений, связанных с нарушением авторских прав. Изменения в законодательство также упростят нарушителям уход от уголовной ответственности
Фото: Светлана Возмилова / Global Look Press
Фото: Светлана Возмилова / Global Look Press

Минюст России опубликовал законопроект о смягчении порога ответственности за преступления, которые совершаются по статьям, связанным с нарушением авторских прав. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Первым внимание на него обратил «Коммерсантъ».

Изменения вносятся в ст. 146 УК (нарушение авторских и смежных прав — штраф до 200 тыс. руб. или до двух лет лишения свободы) и ст. 165 УК (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием — штраф до 500 тыс. руб. или до шести лет тюрьмы).

Предлагается изменить порог, при котором преступления по ст. 146 УК считаются совершенными в крупном и особо крупном размере, со 100 тыс. до 500 тыс. руб. и с 1 млн до 2 млн руб. соответственно. Для ст. 165 УК также предлагается поднять порог крупного размера с 250 тыс. до 1 млн руб., а особо крупного — с 1 млн до 4 млн руб.

Минюст указал, что действующие пороги были установлены для ст. 146 УК в 2011 году, а для ст. 165 УК — в 2003-м. Свое предложение ведомство объяснило накопленной инфляцией.

В пояснительной записке говорится, что в случае принятия законопроекта удастся декриминализировать около 26% преступлений по ст. 146 УК и 20% — по ст. 165 УК, а также смягчить ответственность.

Согласно ст. 14.33 КоАП, если нарушения не нанесли крупный или особо крупный ущерб, то предусмотрена административная, а не уголовная ответственность.

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В разговоре с «Коммерсантом» директор Ассоциации поставщиков программных продуктов Дмитрий Соколов отметил, что с прошлого года большинство дел, возбужденных по ст. 146 УК, касается нарушения авторских прав не зарубежных, а российских разработчиков ПО. Он предупредил, что последние могут лишиться уголовно-правовой защиты.

В конце июня «Коммерсантъ» писал, что Госдума приняла в первом чтении поправки к Гражданскому кодексу о правах на интеллектуальную собственность, которые разрешают рассматривать множественное нарушение прав нескольких правообладателей как одно и взыскивать общую компенсацию.

В том же месяце в Минцифры сообщили РБК об изучении возможности отказаться от ограничений доступа к сайтам, которые предоставляют нелицензионный видеоконтент западных компаний, если тот не содержит экстремистских материалов и пропаганды ЛГБТ.

После начала спецоперации на Украине голливудские студии ушли с российского рынка, работу в России приостановили стриминговые сервисы Netflix и Spotify, ряд писателей перестали заключать контракты на выпуск книг с российскими издательствами.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев говорил, что одобряет скачивание недоступного в стране контента западных правообладателей через «правильные» пиратские ресурсы. Он признал, что раньше отрицательно относился к этой идее как юрист, но сейчас относится по принципу «что хотели, то и получили».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков согласился с заявлением Медведева, отметив, что фраза «пиратский контент» должна восприниматься «уже под другим соусом».

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