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Суд в ЛНР приговорил бывшего переводчика ОБСЕ к 13 годам за госизмену

Такой же срок получил еще один бывший сотрудник миссии ОБСЕ в ЛНР. И Петрова, и Шабанова обвинили в передаче секретных данных о народной милиции республики иностранным разведкам
Максим Петров
Максим Петров (Фото: mgblnr.org)

Верховный суд Луганской народной республики приговорил к 13 годам лишения свободы жителя Луганска Максима Петрова, бывшего переводчика миссии ОБСЕ в Донбассе, по уголовному делу о государственной измене. Текст решения опубликован на сайте суда.

«По результатам судебного разбирательства по уголовному делу судебной коллегией по уголовным делам верховного суда Луганской народной республики постановлен обвинительный приговор, которым Петров М.Ю. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 335 Уголовного кодекса Луганской народной республики, и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на тринадцать лет», — говорится в решении.

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По версии следствия, Петрова во время его работы переводчиком привлек к сотрудничеству в качестве агента заместитель руководителя миссии ОБСЕ в Луганске, гражданин США Джордж Левицки. Последний, утверждают в министерстве госбезопасности ЛНР, много лет служил в американских вооруженных силах и работал в разведывательном управлении Пентагона.

Как считает следствие, Петров «путем выведывания» у военнослужащих ЛНР и с помощью наблюдения в рамках работы миссии ОБСЕ собрал и передал Левицки данные о втором корпусе народной милиции республики, представляющие собой государственную тайну.

Ранее Верховный суд ЛНР приговорил к 13 годам лишения свободы по делу о госизмене бывшего сотрудника миссии ОБСЕ Дмитрия Шабанова.

Он был ассистентом безопасности Стахановской патрульной базы миссии, и, по версии следствия, передавал секретные военные данные иностранным разведкам. Шабанова, считает следствие, весной 2016 года завербовал «резидент ЦРУ на Украине», бывший сотрудник СБУ Андрей Лукашенко. Позже Шабанов прошел «спецподготовку в США» и собирал данные о передвижении техники, вооружений и военных подразделений народной милиции ЛНР в период с августа 2021 года по апрель 2022 года.

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Мониторинговая миссия ОБСЕ работала на Украине с марта 2014 года. В конце февраля 2022 года организация решила эвакуировать наблюдателей. В конце апреля власти ЛНР запретили работу миссии ОБСЕ, а глава республики Леонид Пасечник обвинил наблюдателей организации в создании негативного образа России и республик Донбасса в Европе, также заявив, что факты нарушений минских соглашений «оставались за пределами их отчетов».

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
госизмена разведка суд приговор Луганская народная республика ЛНР
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