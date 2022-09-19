Суд приговорил вывесивших баннер про ФСБ и терроризм к году и 9 месяцам

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 сентября
EUR ЦБ: 59,87 (+0,25) Инвестиции, 16 сен, 16:03
Курс доллара на 17 сентября
USD ЦБ: 60,03 (+0,37) Инвестиции, 16 сен, 16:03
Верховный суд снял с жильцов обязанность доказывать поверку счетчиков Недвижимость, 13:04
Военная операция на Украине. Главное Политика, 13:04
Адвокат сообщил, что «Сохнут» обвинили в нарушении закона о личных данных Политика, 12:59
Продлевать или нет жизнь западному ПО: три пути для российского бизнеса Pro, 12:58
Футболист «Динамо» предпочел Грузию сборной России Спорт, 12:57
Минфин выразил надежду на прояснение крипторегулирования уже в этом году Крипто, 12:53
Глава РАН снял кандидатуру с выборов из-за «беспрецедентного давления» Политика, 12:46
Guardian узнала о требовании РФС к УЕФА наказать тренера сборной Украины Спорт, 12:43
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Почему при инсульте надо успеть попасть в «терапевтическое окно» Партнерский проект, 12:38
Песков назвал призыв Пугачевой признать ее иноагентом не вопросом Кремля Политика, 12:36
Пропустил срок принятия наследства. Что делать? Недвижимость, 12:35
В палатках и с императором: кто прощался с Елизаветой II. Фоторепортаж Общество, 12:19 
Кремль предупредил о должном ответе на «любые претензии на Крым» Политика, 12:19
Любые цифры и буквы: как водителям выделиться необычным автономером Партнерский проект, 12:15
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Политика ,  
0 

Суд приговорил вывесивших баннер про ФСБ и терроризм к году и 9 месяцам

Прокуратура запрашивала для обоих анархистов по пять лет колонии. В 2018 году супруги вывесили на заборе управления Федеральной службы безопасности баннер про ФСБ и терроризм
Дмитрий&nbsp;Цибуковский&nbsp;и Анастасия Сафонова
Дмитрий Цибуковский и Анастасия Сафонова (Фото: pchikov / Telegram)

Центральный районный суд Челябинска приговорил супругов-анархистов Дмитрия Цибуковского и Анастасию Сафонову, вывесивших в 2018 году на заборе регионального управления ФСБ баннер с надписью «ФСБ — главный террорист», к одному году и девяти месяцам колонии общего режима, сообщил в телеграм-канале юрист Павел Чиков и подтвердил РБК адвокат Цибуковского Андрей Лепехин.

«Мы будем обжаловать», — уточнил он.

Приговор оказался мягче, чем требовало обвинение. Прокуратура запрашивала для обоих анархистов по пять лет колонии общего режима.

Цибуковского и Сафонову задержали в апреле 2021 года. Поводом для возбуждения уголовного дела стала акция, которую они провели в поддержку фигурантов дела «Сети» (запрещенная в России террористическая организация).

По версии обвинения, в ночь с 14 на 15 февраля 2018 года супруги повесили на забор управления ФСБ баннер-растяжку с надписью «ФСБ — главный террорист», а Цибуковский также зажег фаер и забросил его на территорию здания. Таким образом они «дерзко и цинично» нарушили общественный порядок с целью выражения своей политической воли и политического мнения, а фаер был применен в качестве оружия, считают прокуроры.

Суд в Челябинске отменил приговор по делу о плакате про ФСБ и терроризм
Политика
Фото:Максим Богодвид / РИА Новости

Помимо этого, Цибуковского и Сафонову обвиняли в вандализме из-за рисунков против пенсионной реформы на трансформаторной будке и бытовке (ч. 2 ст. 214 УК). Однако суд освободил их от наказания из-за истечения срока давности.

Читайте на РБК Pro
Pro
Где россиянам выгодно и безопасно покупать зарубежную недвижимость
Статьи
Pro x The Economist
Фото: Shutterstock Почему санкции не обрушили экономику России — 3 причины от The Economist
Статьи
Pro
Теория U: как принимать верные решения в бизнесе и жизни
Статьи
Pro
Фото: Steve Jennings / Getty Images Как найти идею на $27 млрд: советы создателя игровой платформы Roblox
Статьи
Pro
Фото: Scott Barbour / Getty Images Как поведение родителей влияет на будущее детей
Инструкции
Pro
Фото: Tom Hauck / Getty Images «70 часов сна на каждые 10 дней»: гендиректор Nike — про отдых
Статьи
Pro
«Ешь, двигайся, спи»: как простые правила помогут прожить дольше
Саммари
Pro
Фото: Shutterstock Какая простая ежедневная привычка поможет отодвинуть старость
Исследования

В сентябре 2021 года суд приговорил Цибуковского к 2,5 года, а Сафонову — к двум годам колонии. Их взяли под стражу в зале суда. Однако в ноябре того же года защита добилась отмены обвинительного приговора, после чего дело направили на новое рассмотрение, а подсудимых освободили из СИЗО под запрет определенных действий.

Цибуковский еще в 2019 году подавал жалобу в Европейский суд по правам человека. Мужчина заявил, что задержание, несмотря на отсутствие сопротивления, было жестким, а также рассказал, что уже в самом здании ФСБ их били электрошокером и «наносили удары руками по различным частям тела». Цибуковский также утверждал, что получал угрозы о насилии в отношении его жены от сотрудников ведомства. По словам мужчины, под давлением ему пришлось назвать себя организатором акции и дать нужные показания, после чего ему сообщили о статусе подозреваемого. После проведения проверки, рассказал Цибуковский, ему отказали в возбуждении уголовного дела. В ведомстве пояснили, что причиной отказа стало отсутствие реальных улик, а физическая сила применялась из-за невыполнения Цибуковским законных требований сотрудников ФСБ, следует из текста жалобы.

Авторы
Теги
Виктория Полякова Виктория Полякова
ФСБ терроризм Челябинская область
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Активист из Челябинска подал жалобу в ЕСПЧ на пытки электрошокером в ФСБ
Общество
Красноярский суд отменил штраф активистке за антивоенную надпись на снегу
Политика
Песков назвал хулиганством буквы Z, оставленные на дверях активистов
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter