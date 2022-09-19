Суд приговорил вывесивших баннер про ФСБ и терроризм к году и 9 месяцам

Прокуратура запрашивала для обоих анархистов по пять лет колонии. В 2018 году супруги вывесили на заборе управления Федеральной службы безопасности баннер про ФСБ и терроризм

Дмитрий Цибуковский и Анастасия Сафонова (Фото: pchikov / Telegram)

Центральный районный суд Челябинска приговорил супругов-анархистов Дмитрия Цибуковского и Анастасию Сафонову, вывесивших в 2018 году на заборе регионального управления ФСБ баннер с надписью «ФСБ — главный террорист», к одному году и девяти месяцам колонии общего режима, сообщил в телеграм-канале юрист Павел Чиков и подтвердил РБК адвокат Цибуковского Андрей Лепехин.

«Мы будем обжаловать», — уточнил он.

Приговор оказался мягче, чем требовало обвинение. Прокуратура запрашивала для обоих анархистов по пять лет колонии общего режима.

Цибуковского и Сафонову задержали в апреле 2021 года. Поводом для возбуждения уголовного дела стала акция, которую они провели в поддержку фигурантов дела «Сети» (запрещенная в России террористическая организация).

По версии обвинения, в ночь с 14 на 15 февраля 2018 года супруги повесили на забор управления ФСБ баннер-растяжку с надписью «ФСБ — главный террорист», а Цибуковский также зажег фаер и забросил его на территорию здания. Таким образом они «дерзко и цинично» нарушили общественный порядок с целью выражения своей политической воли и политического мнения, а фаер был применен в качестве оружия, считают прокуроры.

Помимо этого, Цибуковского и Сафонову обвиняли в вандализме из-за рисунков против пенсионной реформы на трансформаторной будке и бытовке (ч. 2 ст. 214 УК). Однако суд освободил их от наказания из-за истечения срока давности.

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В сентябре 2021 года суд приговорил Цибуковского к 2,5 года, а Сафонову — к двум годам колонии. Их взяли под стражу в зале суда. Однако в ноябре того же года защита добилась отмены обвинительного приговора, после чего дело направили на новое рассмотрение, а подсудимых освободили из СИЗО под запрет определенных действий.

Цибуковский еще в 2019 году подавал жалобу в Европейский суд по правам человека. Мужчина заявил, что задержание, несмотря на отсутствие сопротивления, было жестким, а также рассказал, что уже в самом здании ФСБ их били электрошокером и «наносили удары руками по различным частям тела». Цибуковский также утверждал, что получал угрозы о насилии в отношении его жены от сотрудников ведомства. По словам мужчины, под давлением ему пришлось назвать себя организатором акции и дать нужные показания, после чего ему сообщили о статусе подозреваемого. После проведения проверки, рассказал Цибуковский, ему отказали в возбуждении уголовного дела. В ведомстве пояснили, что причиной отказа стало отсутствие реальных улик, а физическая сила применялась из-за невыполнения Цибуковским законных требований сотрудников ФСБ, следует из текста жалобы.