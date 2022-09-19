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Умерла Елизавета II
,
19 сен, 13:12
0
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Байден и Макрон посетили церемонию прощания с Елизаветой II. Видео
На церемонию прощания с королевой Елизаветой II среди мировых лидеров приехали президенты США и Франции Джо Байден и Эмманюэль Макрон. 19 сентября пройдут похороны королевы.
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В палатках и с императором: кто прощался с Елизаветой II. Фоторепортаж
Фотогалерея
Теги
Джо Байден
Эмманюэль Макрон
Елизавета II
похороны
Великобритания
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