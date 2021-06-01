Советник Путина назвал сроки перехода россиян на электромобили

В течение 20-30 лет все россияне пересядут на электрический транспорт, предположил в беседе с «РИА Новости» специальный представитель президента России по вопросам изменения климата Руслан Эдельгериев.

По словам Эдельгериева, ведущие международные и российские компании автопрома анонсировали запуск линеек электромобилей. Многие из них планируют с 2030 году прекратить выпуск автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС).

«Если автомобилей с ДВС не будет, то пересядут на электромобили. Не только чиновники, но и остальные. Я думаю, что в течение 20-30 лет пересядут все», — сказал Эдельгериев.

Ранее эксперты Boston Consulting Group (BCG) сообщили, что в 2026 году на электромобили придется более половины мировых продаж легковых машин. При этом в исследовании говорилось, что полный переход к транспортным средствам с нулевым выбросом ожидается еще не скоро. По прогнозам BCG, к 2035 году доля машин на дорогах, которые работают на бензине или дизеле, составит 70%.