Из США выдворили двух дипломатов Кубы в ООН

Из США выдворили двух дипломатов Кубы в ООН

В Госдепе заявили, что два сотрудника постпредства Кубы при ООН вели деятельность, угрожающую нацбезопасности США. Их решили выдворить из страны

Морган Ортэгус (Фото: Andrew Harnik /AP)

США выдворят двух сотрудников постоянного представительства Кубы при Организации объединенных наций (ООН), сообщила в Twitter официальный представитель Госдепартамента Морган Ортэгус.

По ее словам, эти сотрудники занимались деятельностью, «наносящей ущерб национальной безопасности США».

Ортэгус не назвала имена кубинских дипломатов и не уточнила, о какой конкретно деятельности идет речь.

В последний раз США высылали кубинских дипломатов в 2017 году, тогда из страны выдворили 15 сотрудников дипмиссии.