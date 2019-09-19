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Политика ,  
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Из США выдворили двух дипломатов Кубы в ООН
В Госдепе заявили, что два сотрудника постпредства Кубы при ООН вели деятельность, угрожающую нацбезопасности США. Их решили выдворить из страны
Морган Ортэгус (Фото: Andrew Harnik /AP)

США выдворят двух сотрудников постоянного представительства Кубы при Организации объединенных наций (ООН), сообщила в Twitter официальный представитель Госдепартамента Морган Ортэгус.

По ее словам, эти сотрудники занимались деятельностью, «наносящей ущерб национальной безопасности США».

Ортэгус не назвала имена кубинских дипломатов и не уточнила, о какой конкретно деятельности идет речь.

Общество
Ученые назвали сверчков возможным источником «акустических атак» на Кубе

В последний раз США высылали кубинских дипломатов в 2017 году, тогда из страны выдворили 15 сотрудников дипмиссии.

Такое решение последовало за «акустическими атаками» на американское посольство на Кубе. Вашингтон сократил состав своей дипмиссии и обвинил Гавану в неспособности принять «соответствующие меры». «Пока правительство Кубы не сможет обеспечить безопасность наших дипломатов на Кубе, наше посольство будет сокращено до персонала неотложной помощи, чтобы свести к минимуму число дипломатов, подверженных риску», — говорил занимавший тогда пост госсекретаря Рекс Тиллерсон.

В 2017 году агентство AP опубликовало предполагаемую запись одной из атак. Сотрудники посольства США и члены их семей жаловались на странные звуки, приводившие к головокружению, боли и звону в ушах.

США обвиняют в «акустических атаках» власти Кубы, а те отрицают свою причастность. Вашингтон проводит расследование, в котором задействованы медицинские и научные ведомства, а также эксперты по технологиям.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Куба, Госдепартамент США
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