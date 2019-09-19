Из США выдворили двух дипломатов Кубы в ООН

США выдворят двух сотрудников постоянного представительства Кубы при Организации объединенных наций (ООН), сообщила в Twitter официальный представитель Госдепартамента Морган Ортэгус.
По ее словам, эти сотрудники занимались деятельностью, «наносящей ущерб национальной безопасности США».
Ортэгус не назвала имена кубинских дипломатов и не уточнила, о какой конкретно деятельности идет речь.
В последний раз США высылали кубинских дипломатов в 2017 году, тогда из страны выдворили 15 сотрудников дипмиссии.