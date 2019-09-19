Минэкономразвития займется работой с гражданским обществом в СНГ

В Минэкономразвития появится структура, курирующая гражданское общество и правозащитные проекты на территории СНГ. Ее возглавит экс-секретарь СПЧ Яна Лантратова, переходящая в министерство из Кремля

Яна Лантратова (Фото: Андрей Епихин / ТАСС)

Минэкономразвития займется гражданским обществом

В Минэкономразвития появится структура, ответственная за гуманитарные и общественные проекты в странах ЕАЭС и СНГ, сообщил источник РБК, близкий к ведомству, и подтвердил другой собеседник, близкий к правительству.

Новая структура займется организацией профильных форумов и фестивалей и дополнит экономическую интеграцию в СНГ и ЕАЭС общественно-культурным направлением. Планируется, что подразделение будет курировать молодежные проекты, работать с НКО, координировать действия с правозащитниками, взаимодействуя с МИДом, Минкультуры, Минпросвещения и другими ведомствами.

Новое структурное подразделение возглавит главный советник департамента по взаимодействию с НКО и институтами гражданского общества кремлевского управления общественных проектов (УОП) Яна Лантратова. Об этом сообщил близкий к Кремлю источник РБК и подтвердили два собеседника, знакомых с внутренним распоряжением о переводе Лантратовой. Ее переход согласован с администрацией президента и Минэкономразвития, пояснил один из источников РБК, близкий к Кремлю.

«Для Лантратовой это повышение — если раньше она курировала гражданское общество в России, то теперь займется этим на международном уровне — в странах СНГ, ЕАЭС и других государствах», — сказал источник РБК, близкий к Кремлю.