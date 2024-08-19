Против сотрудника посольства Чехии завели дело из-за контрабанды
Уголовное дело возбуждено в отношении чешского дипломата из-за «попытки контрабанды сильнодействующих веществ», заявил в интервью «РИА Новости» директор третьего европейского департамента российского МИДа Олег Тяпкин.
«Сотрудник чешского посольства, против которого в России возбуждено уголовное дело за контрабанду сильнодействующих веществ, уже покинул территорию нашей страны», — сказал он, не уточнив, по какой статье обвиняется дипломат.
РБК направил запрос в посольство Чехии в Москве.
вызывали в МИД России 29 июля. Ведомство выразило ему протест в связи с «грубым нарушением» российского законодательства сотрудником административно-технического отдела посольства Чехии в Москве — «попыткой контрабанды сильнодействующих веществ». Праге предложили лишить его дипломатического иммунитета для привлечения к уголовной ответственности, либо он должен будет покинуть Россию. О каких веществах идет речь, в ведомстве не указали.
После начала военной операции на Украине Чехия отозвала своего посла Витезлава Пивоньку из России для консультаций, он находится в республике с 24 февраля 2022 года. С того момента страну в Москве представляли временные поверенные. В мае 2024-го чешский МИД официально отозвал Пивоньку с этой должности, он занимал ее с 2018 года. В ведомстве уточнили, что ищут на его место нового дипломата.
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