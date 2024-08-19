Социологи предупредили о пропаже «сахарного кайфа» от Харрис
Кампания вице-президента США Камалы Харрис, которая выдвинула свою кандидатуру на пост главы государства, бьет рекорды по сбору средств, на предвыборных митингах стадионы заполнены ее сторонниками, а в некоторых колеблющихся штатах, судя по опросам, выросла поддержка Демократической партии, пишет Reuters.
Несмотря на это, считают опрошенные агентством социологи и политттехнологи, всплеск энтузиазма и «сахарный кайф» рано или поздно спадет и на первый план выйдут разногласия среди демократов об экономике и войне Израиля и ХАМАС, а также борьба с кандидатом от республиканцев Дональдом Трампом.
Словосочетание sugar high буквально можно перевести как «под кайфом от сладкого», оно означает возбужденное состояние после употребления сладостей. Еще один вариант — sugar rush («сахарная лихорадка»), он появился в конце 1890-х годов по аналогии с «золотой лихорадкой» в США. Метафорически выражение используют для описания кратковременного периода интенсивной активности.
Харрис — первая чернокожая женщина и первый политик азиатского происхождения, занявшая пост вице-президента США. По словам социолога, сторонника республиканцев Адама Геллера, ее «личная история прекрасна», но в конечном итоге исход президентских выборов будет зависеть от других вопросов, которые включают инфляцию, ситуацию с безопасностью и положение США на мировой арене.
На прошлой неделе вице-президент представила свой экономический план: она пообещала в случае избрания запретить «взвинчивание цен» на продукты питания и рецептурные лекарства и предоставить субсидии и налоговые льготы для среднего класса и малоимущих. План раскритиковали республиканцы, назвав Харрис «полноценной коммунисткой», некоторые экономисты также предупредили, что предложенные меры могут навредить потребителям.
Кроме того, пишет Reuters, Харрис столкнется с усиливающимся давлением общественности и требованием предоставить больше деталей о политике, которую она планирует проводить. Ей также предстоит разобраться с внутрипартийными спорами по поводу роли США в конфликте на Ближнем Востоке, вопросов энергетики, здравоохранения и иммиграция.
Исход президентских выборов в США складывается из итогов в каждом штате, среди них определяющим становится результат борьбы в колеблющихся штатах (swing states). В них предсказать результат голосования заранее почти невозможно, а местные избиратели от выборов к выборам меняют предпочтения. По последней оценке внепартийного источника аналитических данных Cook Political Report, Харрис опережает Трампа в пяти из семи колеблющихся штатах — в Аризоне, Мичигане, Северной Каролине, Пенсильвании и Висконсине. В Джорджии у кандидатов одинаковый рейтинг, а в Неваде Трамп сохраняет преимущество, но разрыв между ними сократился.
В мае Трамп опережал действующего президента Джо Байдена, который на тот момент еще не снялся с гонки, во всех семи колеблющихся штатах.
Харрис пообещала запретить «взвинчивание цен» на продукты
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