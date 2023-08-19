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МИД заявил о намерении MI6 использовать «украинских марионеток» в Африке

МИД: MI6 хочет использовать «украинских марионеток» для противостояния России в Африке
Источник ТАСС ранее сообщил, что MI6 подготовила к отправке в Африку диверсионный отряд, состоящий из 100 украинских бойцов с опытом ведения боевых действий. Захарова обвинила Лондон в «неоколониальных амбициях»
Фото: Annegret Hilse / Reuters
Фото: Annegret Hilse / Reuters

Россия внимательно следит за деятельностью британской разведки и фиксирует намерения Лондона использовать «украинских марионеток» для решения задач в других регионах мира, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

Отвечая на вопрос «РИА Новости» о том, что MI6 занимается подготовкой украинцев для противодействия сотрудничеству России со странами Африки, Захарова сказала: «С учетом того, что MI-6 в лице ее руководителя Ричарда Мура с недавних пор открыто бравирует своей вовлеченностью в планирование и осуществление террористических атак киевского режима на нашу страну, фиксируем намерения британских властей использовать украинских марионеток для решения задач и в других регионах мира. Особенно, когда под угрозой находится, казалось бы, незыблемое влияние Лондона в бывших колониях».

По ее словам, в логике действий Британии в Африке по-прежнему лежит высказывание известного британского колониалиста Сесила Родса: «Империя — это вопрос желудка». «Лондон продолжает отчаянно цепляться за свое колониальное наследие и всеми силами стремится держать страны континента в зависимом положении. Англичане не желают говорить с ними на равных и считают возможным, как и прежде, вмешиваться в их внутренние дела», — подчеркнула Захарова.

Представитель МИДа отметила, что конфликтный потенциал в Африке наращивается искусственно, а за реализацию амбиций «британских неоколониалистов» в конечном итоге будут расплачиваться африканцы и украинцы.

После начала российской военной операции на Украине Британия ввела против Москвы санкции и продолжает оказывать Киеву военную и финансовую помощь. Также Лондон занимается обучением украинских военных: в середине июля там сообщали, что страна обучила более 19 тыс. солдат ВСУ за полгода.

Помимо противостояния России на Украине, в Британии следят за действиями Москвы в Африке. Глава британского МИД Джеймс Клеверли в прошлом году сообщил о долгосрочной стратегии для этого направления, призванной «не допустить распространения российского влияния». Источник ТАСС 16 августа сообщил, что MI-6 подготовила к отправке в Африку диверсионный отряд, состоящий из 100 украинских бойцов с опытом ведения боевых действий.

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Россия осуждает предоставляемую Киеву военную помощь. Власти утверждают, что поставки западного оружия Украине свидетельствуют о прямом участии Запада в конфликте, а также не способствуют урегулированию.
 

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
MI6 Мария Захарова МИД Украина Великобритания
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