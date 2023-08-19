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Mirror узнала об идее «королевского саммита» о будущем монархии Британии

Mirror: Карл III планирует «королевский саммит» о будущем британской монархии
Карл намерен работать над укреплением Содружества наций, и важную роль в этом он собирается отвести принцу и принцессе Уэльским из-за их «звездных качеств»
Коронация Карла III
Коронация Карла III (Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press/)

Британский король Карл III собирается обсудить с семьей будущее монархии, в частности, роли ее членов в укреплении Содружества наций, пишет The Mirror со ссылкой на источники.

По их данным, «королевский саммит» состоится в резиденции Балморал в Шотландии, куда Карл III прибудет в понедельник, 21 августа. Король намерен обсудить свою роль и роль своей супруги, королевы-консорта Камиллы, а также принца и принцессы Уэльских Уильяма и Кэтрин. Центральная часть его плана — использование последних для объединения Содружества, в том числе за счет «несомненных звездных качеств принцессы».

Содружество наций — это объединение Великобритании и стран, которые ранее были ее колониями или доминионами. В него входят 56 государств (в том числе Индия, Канада, Австралия, ЮАР и другие, в некоторых из них британский монарх до сих пор формально считается главой государства).

«Его величество высказался предельно ясно. Содружество должно быть в самом центре его правления. Он считает своим величайшим долгом выполнить искреннее желание своей покойной матери, что одной из его центральных ролей должно быть обеспечение не только выживания, но и надежности [объединения]», — сказал собеседник газеты.

Газета отмечает, что одна из причин, по которой монархия задумалась о некой стратегии по объединению Содружества, — это прошлогоднее неудачное турне Уильяма и Кейт по карибским странам — Белизу, Ямайке и Багамским островам. Как пишет The Guardian, оно сопровождалось призывами к извинениям и выплате репараций за рабство, протестами (например, из-за земельного спора с участием благотворительной организации, покровителем которой является принц Уэльский), критикой некоторых поступков членов королевской семьи (в частности, фото, на котором Кейт пожимает руки ямайским детям через проволочное заграждение). В этих странах крепнут республиканские настроения — например, премьер-министр Ямайки Эндрю Холнесс в январе поручил правительству «быстро продвигаться вперед» в деле упразднения конституционной монархии.

«Карибский тур не был полной катастрофой, но это был серьезный тревожный звонок. Просто помахать рукой, улыбнуться и произнести дружескую речь больше не сработает», — отметил один из собеседников Mirror.

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