Власти ДНР опровергли участие российских танков в боях под Иловайском

Все танки и другая военная техника, которую обнаружили на спутниковых снимках британские исследователи, являются трофейными. Они были либо отбиты в боях, либо просто брошены украинскими военными, заверяют в ДНР

Ополченцы ДНР в городе Иловайске Донецкой области. 2014 год (Фото: Геннадий Дубовой / РИА Новости)

Вопреки утверждениям британских исследователей российские военные не участвовали в боях под Иловайском в 2014 году, а танки и другое вооружение, о которых говорят британцы, — трофейные, они были либо отбиты, либо брошены украинскими военными. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Народную милицию Донецкой народной республики (ДНР).

Представитель военных самопровозглашенной республики отметил, что на стороне ополчения в боях за Иловайск действительно принимали участие российские граждане, однако «это были добровольцы».

«Армии России, как и ее танков, здесь не было и нет», — сказал он. По его словам, западные страны постоянно пытаются втянуть в конфликт в Донбассе Россию, однако «за пять лет кроме голословных обвинений» доказательств этого предоставлено не было.

Так в ДНР отреагировали на материал издания The Guardian, которое сообщило, что британская исследовательская группа нашла доказательства участия российских военных и российской техники в боях под Иловайском в августе 2014 года. На спутниковых снимках исследователи обнаружили российские вооруженные автоколонны и танки Т-72Б3.