СМИ узнали о планах Японии по перехвату военных спутников

Токио может в 2020-х годах запустить космические аппараты, способные перехватить военные спутники других стран в случае ЧП. В Японии это решение объясняют угрозой военного противостояния в космосе

Cтарт космического корабля с космодрома в Японии (Фото: Kyodo / Reuters)

Японское правительство рассматривает возможность запуска спутника, который может выводить из строя военные аппараты других государств в космическом пространстве. Ожидается, что это может произойти в середине 2020-х годов. Об этом сообщает газета Yomiuri Shimbun со ссылкой на источники в правительстве Японии.

Окончательное решение, будет ли запущен такой аппарат, власти страны намерены принять до конца 2020 финансового года.

В 2020 году правительство Японии планирует создать военно-космическое подразделение сил самообороны, пишет издание. В настоящее время в Японии задействованы спутники, которые занимаются сбором информации и передачей данных. Однако они не позволяют защититься от возможной угрозы со стороны космических аппаратов других государств.

Власти пришли к выводу, что Японии необходимо нарастить свои оборонные возможности в космосе, чтобы противостоять нападению других стран. По данным издания, причина, по которой в Токио рассматривают возможность запуска этих спутников, заключается в растущей угрозе военного противостояния в космосе, а также в том, что Россия и Китай, по утверждению источников в японском правительстве, разрабатывают спутники, способные атаковать аппараты других государств.

В частности, пишет газета, Китай ведет работу над «спутником-убийцей» с технологией «роботизированной руки», который сможет выводить из строя аппараты противника в случае угрозы.