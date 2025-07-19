Минсельхоз США уволил сотрудников из России и Китая из-за безопасности

Министерство сельского хозяйства США уволило 70 иностранных сотрудников из стран, «вызывающих обеспокоенность». Речь идет о России, Китае, Северной Корее и Иране, уточняет Fox News

Министерство сельского хозяйства США в Вашингтоне (Фото: Kayla Bartkowski / Getty Images)

Министерство сельского хозяйства США (USDA) сообщило об увольнении около 70 иностранных контрактных сотрудников из России, Китая, Ирана и КНДР, сообщает Fox News. Решение было принято после проверки безопасности поставок продовольствия в США.

«Министерство сельского хозяйства США провело тщательную проверку лиц, уполномоченных работать по контрактам с ведомством, и выявило около 70 человек из стран, вызывающих обеспокоенность. Они больше не смогут работать над проектами Министерства сельского хозяйства США», — сообщил Reuters представитель ведомства.

По заявлению американского Минсельхоза, увольнения связаны с защитой национальной безопасности и являются частью более широкой инициативы по исключению иностранных специалистов из всех исследовательских программ. В начале июля министр сельского хозяйства США Брук Роллинз объявила, что власти намерены сократить задействованных в отрасли иностранных рабочих, а также ограничить покупку сельскохозяйственных земель «иностранными противниками», включая Китай.

Представитель профсоюза научных работников в Калифорнии Томас Хендерсон рассказал Reuters, что уволенные иностранцы работали в Службе сельскохозяйственных исследований (ARS), исследовательском подразделении Минсельхоза США. Большинство из них — исследователи из Китая, которые работали по программе постдокторантуры. Они заключили контракт на два года, перед этим пройдя специальную проверку, отмечает агентство. Однако, придя на работу 9 июля, многие из иностранных сотрудников обнаружили, что их пропуска больше не действуют.

Служба сельскохозяйственных исследований (ARS) — ведущее научно-исследовательское учреждение Министерства сельского хозяйства США, которое специализируется на исследованиях в области безопасности пищевых продуктов и изменении климата. Reuters отмечает, что после возвращения Дональда Трампа в Белый дом агентство лишилось как минимум 1,2 тыс. сотрудников, что составляет более 17% от численности персонала в 2024 году.