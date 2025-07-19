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На Кубе одобрили отмену ценза 60 лет для участия в выборах президента

Парламент Кубы одобрил отмену ценза 60 лет для участия в выборах президента
Конституционная реформа инициирована Государственным советом по предложению экс-президента Рауля Кастро, которому сейчас 94 года, по причине старения населения. Возрастной ценз был введен в 2019 году по его же инициативе
Гавана, Куба
Гавана, Куба (Фото: Norlys Perez / Reuters)

Национальная ассамблея народной власти (парламент) Кубы одобрила конституционную реформу, которая отменяет возрастной ценз для выдвижения на пост президента республики, сообщает OnCubaNews.

Поправка была принята 440 депутатами из 462. Голосование проходило поименно, каждый парламентарий отдал свой голос вслух, отмечает портал.

Как поясняет издание, реформа затрагивает статью 127 действующей Конституции и отменяет требование для кандидатов о непревышении возраста 60 лет на будущих выборах в 2028 году. Другие критерии выдвижения, такие как возраст старше 35 лет, гражданство Кубы по рождению и отсутствие другого гражданства, сохраняются.

Возрастной ценз был введен в 2019 году по предложению тогдашнего кубинского лидера Рауля Кастро «с целью содействия обновлению поколений». «В процессе разработки и утверждения проекта Конституции возрастной предел в 60 лет как максимальный возраст для занятия данной должности был включен по предложению самого команданте, основанному на его личном опыте, и на тот момент это казалось наиболее целесообразным вариантом», — напомнил в ходе заседания председатель ассамблеи Эстебан Ласо Эрнандес.

На этот раз главным аргументом в пользу отмены возрастного ограничения является заметное старение населения Кубы с момента вступления в силу Конституции в 2019 году, объяснил Ласо.

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Мигель Диас-Канель

«Следовательно, необходимо не ограничивать возможность избрания лиц, которые, отвечая установленным требованиям, могут вступать в должность. Это принесло бы большую пользу революции и способствовало бы укреплению институтов и сохранению революционного процесса», — заявил он.

По данным Национального управления статистики и информации Кубы (ONEI), в 2019 году около 20,4% населения республики были в возрасте 60 лет и старше, что на тот момент составляло около 2,2 млн пожилых людей. К 2025 году их доля достигла примерно 24,4% населения, более четверти кубинцев.

Реформа инициирована Государственным советом по предложению Кастро, которому сейчас 94 года. «Цель состоит в том, чтобы гарантировать, что люди, находящиеся в полном здравии физических и умственных способностей, старше 60 лет, которые продемонстрировали преданность революции, приверженность ее идеалам, не будут ограничены в избрании на столь высокие должности», — заявил спикер парламента.

Нынешнему главе государства Мигелю Диас-Канелю 65 лет, отмечает OnCubaNews. Он стал первым президентом, избранным в соответствии с Конституцией 2019 года, в 2023-м его переизбрали. По мнению Диас-Канеля, отмена ценза «отвечает нынешним реалиям» и позволит «более широкому кругу» кандидатов выдвигаться на выборах.

Диас-Канель — третий в истории Кубы человек, занявший пост председателя Государственного совета. До него эту должность занимали лидер кубинской революции Фидель Кастро и его брат Рауль Кастро. В 2019 году, после восстановления поста президента новой Конституцией, Диас-Канель стал первым за 43 года президентом республики.

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Елена Чернышова
Куба возрастной ценз выборы президента Конституция
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