Экс-главком НАТО предупредил о незаметном создании соперника альянса

ШОС в будущем может стать угрозой НАТО, хотя сейчас эта организация достаточно аморфна, отметил Ставридис. Между участниками объединения есть взаимное недоверие, но оно притягивает новых партнеров

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НАТО следует уделять больше внимания растущему влиянию, экономическому и военному потенциалу и амбициям Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), хотя организация пока не является прямым соперником альянса, со временем она может им стать. Об этом заявил в колонке для Bloomberg бывший главнокомандующий НАТО в Европе Джеймс Ставридис.

Он указал на два фактора. Во-первых, ШОС становится стабильной платформой для России и Китая в вопросе «легитимации и распространения их автократических систем» из-за серии военных учений, соглашений о сотрудничестве в области технологий и другим связям. Во-вторых, Ставридис отмечает сближение с ШОС прежде прозападных стран, в первую очередь Турции и Саудовской Аравии. «Позволить доминирующему игроку на Ближнем Востоке и второй по величине армии НАТО еще больше попасть в орбиту Китая и России может быть катастрофой», — предупреждает он.

Вместе с тем ШОС не лишена серьезных слабостей, считает Ставридис. Он напомнил, что в организации нет централизованного управления по типу НАТО, как и обязательств о коллективной обороне, а единственной четко сформулированной позицией ШОС в сфере безопасности до сих пор остается сотрудничество в борьбе с терроризмом.

В рядах ШОС вряд ли существует всеобщее согласие по вопросам безопасности, продолжил экс-главком. К примеру, Индия и Китай имеют территориальный спор в Гималаях, Индия и Пакистан находятся на грани войны, перечислил он, а некоторые члены относятся к организации неоднозначно: индийский премьер Нарендра Моди «пренебрег» саммитом лидеров ШОС в Астане, отправив вместо себя министра иностранных дел.

«Это правда, что НАТО имеет культурные, исторические и языковые различия, но разногласия между его членами меркнут по сравнению с вызовами, с которыми сталкивается ШОС», — подчеркнул Ставридис.

ШОС существует с 2001 года. Изначально в нее входили шесть стран — Казахстан, Киргизия, Китай, Россия, Таджикистан, Узбекистан. Затем в организацию вступили Индия, Пакистан, Иран и Белоруссия. Афганистан и Монголия являются наблюдателями.

Индия встревожена изменившимся геополитическим балансом сил в регионе, поскольку влияние России слабеет, а Китая растет, объяснял The New York Times профессор международных отношений в Королевском колледже Лондона Харш Пант. «Пока Россия была доминирующим игроком, Индию это устраивало, но, по мере того как Китай становится все более важным экономически и более могущественным в Центральной Азии, а Россия становится младшим партнером, беспокойство Индии будет расти».

Китайские власти в то же время сталкиваются с глубокой обеспокоенностью стран Центральной Азии, которые опасаются давления с его стороны, говорил изданию почетный профессор центральноазиатских исследований в Университете Индианы Уильям Файерман.