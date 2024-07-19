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Политика ,  
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В Ереване опровергли жалобы на армянские спутники

«Жоговурд» писала о просьбе к Пашиняну убрать с орбиты спутники из-за помех в работе аппаратов других стран. В Ереване заявили, что не получали жалоб, и Hayasat-1 и Armsat-1 не создавали помех радиочастотам других спутников

Министерство высокотехнологичной промышленности Армении не получало от других стран сообщений о проблемах из-за армянских спутников Hayasat-1 и Armsat-1, сообщили РБК в ведомстве.

Там заявили, что «устные и письменные жалобы о помехах радиочастотам действующих спутников или спутниковых сетей других государств», вызванных запуском или использованием Hayasat-1 и Armsat-1, не поступали в министерство.

В начале июля газета «Жоговурд» сообщила, что к премьеру Николу Пашиняну с просьбой убрать спутники с орбиты обратились правительства нескольких государств. Издание ссылалось на экспертов, по словам которых, спутники были запущены непрофессионально, а расчеты проводились неверно, и сейчас они мешают работе аппаратов других стран.

«Жоговурд» узнала, что Пашиняна попросили убрать армянские спутники
Политика
Никол Пашинян

Вскоре после этого заместитель генерального директора ГНКО «Республиканский центр телекоммуникаций» Самвел Арутюнян сказал «Арменпресс», что Armsat-1 и Hayasat-1 не создавали помех радиочастотам спутников других государств. «Говоря о помехах, нужно отметить, что они в первую очередь должны быть зафиксированы соответствующими системами космического мониторинга, а факт и источник помех должны быть технически обоснованы. На данный момент у нас нет прецедента подтверждения какого-либо случая помех», — отмечал он.

Armsat-1, стал первым армянским стратегическим спутником, его изготовила испанская компания Satlantis. В мае 2022 года он был запущен с мыса Канаверал в США, но снимки с него так и не были опубликованы. Hayasat-1 — первый спутник армянского производства, его создали лаборатория космических исследований Bazoomq и Центр научных инноваций и образования. В декабре 2023-го его запустили с космодрома военной базы Ванденберг в Калифорнии. Ракета Falcon 9 Block 5 вывела спутник на орбиту вместе с аппаратов других стран.

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Армения спутники космос Никол Пашинян
Никол Пашинян фото

Никол Пашинян

политик, премьер-министр Армении
1 июня 1975 года
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