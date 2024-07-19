В Ереване опровергли жалобы на армянские спутники
Министерство высокотехнологичной промышленности Армении не получало от других стран сообщений о проблемах из-за армянских спутников Hayasat-1 и Armsat-1, сообщили РБК в ведомстве.
Там заявили, что «устные и письменные жалобы о помехах радиочастотам действующих спутников или спутниковых сетей других государств», вызванных запуском или использованием Hayasat-1 и Armsat-1, не поступали в министерство.
В начале июля газета «Жоговурд» сообщила, что к премьеру Николу Пашиняну с просьбой убрать спутники с орбиты обратились правительства нескольких государств. Издание ссылалось на экспертов, по словам которых, спутники были запущены непрофессионально, а расчеты проводились неверно, и сейчас они мешают работе аппаратов других стран.
Вскоре после этого заместитель генерального директора ГНКО «Республиканский центр телекоммуникаций» Самвел Арутюнян сказал «Арменпресс», что Armsat-1 и Hayasat-1 не создавали помех радиочастотам спутников других государств. «Говоря о помехах, нужно отметить, что они в первую очередь должны быть зафиксированы соответствующими системами космического мониторинга, а факт и источник помех должны быть технически обоснованы. На данный момент у нас нет прецедента подтверждения какого-либо случая помех», — отмечал он.
Armsat-1, стал первым армянским стратегическим спутником, его изготовила испанская компания Satlantis. В мае 2022 года он был запущен с мыса Канаверал в США, но снимки с него так и не были опубликованы. Hayasat-1 — первый спутник армянского производства, его создали лаборатория космических исследований Bazoomq и Центр научных инноваций и образования. В декабре 2023-го его запустили с космодрома военной базы Ванденберг в Калифорнии. Ракета Falcon 9 Block 5 вывела спутник на орбиту вместе с аппаратов других стран.
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