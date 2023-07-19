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Минск объявил об окончании проверок на границе с Россией

Погранкомитет Белоруссии: проверок в рамках мониторинга на границе с Россией сейчас нет
Белорусские пограничники прекратили мониторинговые мероприятия на границе. О проверках стало известно в мае, Минск объяснял их предстоящим вступлением в силу соглашения о взаимном признании виз
Фото: Федор Ловчанский / РИА Новости
Фото: Федор Ловчанский / РИА Новости

Белорусские пограничники прекратили проверки людей, пересекающих границу с Россией. Об этом РБК рассказал официальный представитель Государственного пограничного комитета Белоруссии Антон Бычковский.

«В настоящий момент мониторинговые мероприятия белорусскими пограничниками на участке белорусско-российской границы прекращены», — сказал он.

В мае после сообщений о появлении КПП на границе в Госпогранкомитете Белоруссии рассказали РБК, что на границе России и Белоруссии проводятся «мониторинговые мероприятия». При этом в ведомстве уточнили, что контрольно-пропускных пунктов на границе нет. До этого «Фонтанка» писала, что между Россией и Белоруссией появились КПП с таможенниками. Читатель издания в один из дней простоял на границе с 10:30 до 18:30. Очевидцы жаловались, что с 5 мая проверки идут на всех основных автомобильных трассах, некоторых водителей фотографируют. Особенно большие очереди скапливались на выезде из Белоруссии.

В начале мая Госпогранкомитет Белоруссии заявил, что не исключает возможность введения проверок на границе с Россией в рамках «мониторинга обстановки».

«Мониторинг проводится в рамках подготовки к выполнению ратифицированного Соглашения между правительствами Беларуси и России о взаимном признании виз и по иным вопросам, связанным с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на территорию Союзного государства», — уточнили тогда в ведомстве.

Россия и Белоруссия подписали соглашение о взаимном признании виз летом 2020 года. Согласно документу, иностранцы с действующей визой одной страны смогут свободно пребывать на территории другого государства на протяжении срока ее действия. Иностранные граждане могут следовать воздушным, железнодорожным транспортом, а также по основным автомобильным дорогам. При этом каждая из стран оставляет за собой право отказать гражданам третьих государств во въезде или сократить срок их нахождения на своей территории. Завершение «внутригосударственных процедур» по соглашению ожидается к началу 2024 года, сообщала белорусская сторона.

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