Минск объявил об окончании проверок на границе с Россией

Погранкомитет Белоруссии: проверок в рамках мониторинга на границе с Россией сейчас нет

Белорусские пограничники прекратили мониторинговые мероприятия на границе. О проверках стало известно в мае, Минск объяснял их предстоящим вступлением в силу соглашения о взаимном признании виз

Фото: Федор Ловчанский / РИА Новости

Белорусские пограничники прекратили проверки людей, пересекающих границу с Россией. Об этом РБК рассказал официальный представитель Государственного пограничного комитета Белоруссии Антон Бычковский.

«В настоящий момент мониторинговые мероприятия белорусскими пограничниками на участке белорусско-российской границы прекращены», — сказал он.

В мае после сообщений о появлении КПП на границе в Госпогранкомитете Белоруссии рассказали РБК, что на границе России и Белоруссии проводятся «мониторинговые мероприятия». При этом в ведомстве уточнили, что контрольно-пропускных пунктов на границе нет. До этого «Фонтанка» писала, что между Россией и Белоруссией появились КПП с таможенниками. Читатель издания в один из дней простоял на границе с 10:30 до 18:30. Очевидцы жаловались, что с 5 мая проверки идут на всех основных автомобильных трассах, некоторых водителей фотографируют. Особенно большие очереди скапливались на выезде из Белоруссии.

В начале мая Госпогранкомитет Белоруссии заявил, что не исключает возможность введения проверок на границе с Россией в рамках «мониторинга обстановки».

«Мониторинг проводится в рамках подготовки к выполнению ратифицированного Соглашения между правительствами Беларуси и России о взаимном признании виз и по иным вопросам, связанным с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на территорию Союзного государства», — уточнили тогда в ведомстве.