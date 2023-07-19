WSJ узнала о конце дружбы саудовского принца и президента ОАЭ

Саудовский принц бен Салман и президент ОАЭ аль-Нахайян конкурируют за лидерство на Ближнем Востоке. Это беспокоит США, так как для них невыгодно, чтобы лидеры, которые ранее были близки, «вцепились друг другу в глотки»

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман и президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед бен Зайд аль-Нахайян, которые раньше были близки, теперь стали конкурентами за лидерство на Ближнем Востоке, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Газета указывает со ссылкой на источники, что в декабре бен Салман заявил об «ударе в спину» Саудовской Аравии со стороны ОАЭ. Тогда же саудовский лидер пригрозил ОАЭ «карательными шагами» из-за их политики в Йемене и в ОПЕК.

Другие собеседники издания утверждают, что аль-Нахайян недоволен усилением позиций бен Салмана, его сближением с Россией в нефтяной политике и рискованными шагами вроде дипломатического соглашения с Ираном. Уже более полугода саудовский принц и президент ОАЭ не разговаривают, отмечает WSJ.

Среди направлений, в которых две страны конкурируют либо расходятся во взглядах, издание называет экономику (в частности, желание бен Салмана снизить зависимость страны от нефтяной отрасли и как следствие, его попытки переманить компании из ОАЭ) и разницу в позиции по конфликту в Йемене, из-за чего его не удается прекратить.

Соперничество лидеров вызывает беспокойство в Вашингтоне. «Это два очень амбициозных человека, которые хотят быть ключевыми игроками в регионе. На каком-то уровне они все еще сотрудничают. Но теперь, похоже, ни одному из них не нравится, что другой находится на одном пьедестале. В конечном счете, нам не выгодно, чтобы они вцеплялись друг другу в глотки». — сказал собеседник газеты в администрации США.

В официальных заявлениях для WSJ представители обеих стран опровергли существование каких-либо разногласий. В ОАЭ подобные утверждения сочли ложными и безосновательным, в Саудовской Аравии — неточными — и назвали Абу-Даби «близким партнером». В обеих странах отметили наличие общих взглядов в политике.