Суд в Ростове приговорил к 10 годам оперного певца за призывы к митингам

Вадим Чельдиев (Фото: Вадим Чельдиев / YouTube)

Ростовский областной суд приговорил к 10 годам колонии певца Вадима Чельдиева, сообщил РБК его адвокат Батраз Кульчиев. Причиной стали призывы к акциям против COVID-ограничений.

«Сегодня Ростовский областной суд признал виновным Чельдиева по всем пунктам обвинения, назначил ему в совокупности десять лет лишения свободы в колонии строгого режима. Сегодня было оглашение результативной части, копию приговора мы пока не получили», — сказал Кульчиев.

По его словам, защита будет обжаловать приговор, она настаивала на полном оправдании Чельдиева.

В суде подтвердили «РИА Новости» приговор Чельдиеву.

Чельдиев — оперный певец и хореограф, заслуженный артист Северной Осетии, а также гражданский активист. Его задержали во Владикавказе в апреле 2020 года.

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