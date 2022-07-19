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Лавров выступит на Генассамблее ООН в сентябре

Глава МИДа Сергей Лавров выступит на сессии Генассамблеи ООН в сентябре
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Eduardo Munoz / AP)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступит на неделе высокого уровня сессии Генеральной Ассамблеи ООН 24 сентября, следует из предварительной программы выступающих, передают «РИА Новости» и ТАСС.

Сессия Генассамблеи пройдет с 20 по 26 сентября. В первый день на ней выступит президент Бразилии Жаир Болсонару, а затем президент США Джо Байден и его французский и турецкий коллеги Эмманюэль Макрон и Реджеп Тайип Эрдоган.

21 сентября в Генассамблее должны выступить украинский и иранский лидеры Владимир Зеленский и Ибрахим Раиси. На 22–23 сентября запланированы выступления премьер-министров Великобритании, Израиля (Яир Лапид), Италии (Марио Драги), Японии (Фумио Кисида), а также канцлера Германии Олафа Шольца.

В один день с российским министром выступят один из заместителей премьер-министра Китая, министры иностранных дел Белоруссии Владимир Макей и Индии Субраманьям Джайшанкар. 26 сентября Сирию представит глава МИДа Фейсал Микдад.

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15 июля Генассамблея ООН опубликовала предварительную повестку сессии (*pdf.). Согласно ей, представители стран будут обсуждать экономический рост, поддержание мира и безопасности, в том числе предотвращение вооруженных конфликтов, развитие Африки, продвижение прав человека, гуманитарное взаимодействие, разоружение, борьбу с наркотиками, криминалом и терроризмом.

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