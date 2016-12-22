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Две тысячи волонтеров ЧМ-2018 перешли на работу в штаб Собянина
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Две тысячи волонтеров ЧМ-2018 перешли на работу в штаб Собянина
Выборы мэра Москвы, 21:02
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Две тысячи волонтеров ЧМ-2018 перешли на работу в штаб Собянина
Волонтеры, которые привлечены в кампанию Сергея Собянина, обойдут дома с агитацией и установят в Москве «будку гласности», рассказали РБК в штабе кандидата. Власти стараются повысить явку, считают политологи
Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Около 2 тыс. волонтеров, работавших на чемпионате мира по футболу, будут участвовать в избирательной кампании Сергея Собянина на выборах мэра Москвы. Об этом сообщили РБК в пресс-службе избирательного штаба мэра.

Во время чемпионата мира по футболу в Москве работали почти 9 тыс. волонтеров: 5 тыс. городских и почти 4 тыс. из оргкомитета «Россия-2018». В начале июня Собянин объявил, что ищет волонтеров для своей избирательной кампании. О том, что волонтеры войдут в штаб Собянина, стало известно 16 июля на встрече мэра с ними. Представители движения заявили, что волонтеры поддерживают мэра и хотели бы работать в его штабе.​

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Волонтеры будут заниматься всей агитационной работой, они проходят обучение поквартирной агитации. «Мы придем в каждый дом, поговорим с каждым жителем Москвы, расскажем о тех достижениях, которые произошли в столице за последние восемь лет при руководстве Сергея Собянина, — заявили РБК в пресс-службе штаба. — Волонтеры выйдут в пикеты в парки, на площади, центральные улицы, бульвары, выходы станций метро и МЦК». При этом в штабе обещают не использовать тему футбола и чемпионата во время предвыборной агитации.

Добровольцы также установят «будку гласности», где москвичи смогут рассказать, чтобы они сделали, если бы стали мэром, или «оставить свой наказ», добавили в пресс-службе.

По данным на 30 июня, на избирательный счет Сергея Собянина поступило более 70,3 млн руб., из них 70 млн руб. — это пожертвования юридических лиц, более 361 тыс. руб. — частных. На мероприятия, связанные с избирательной кампанией, израсходовано около 17 млн руб., напомнили в штабе. Сколько средств потребуется на организацию работы волонтеров, в пресс-службе не уточнили.

Выборы мэра Москвы состоятся в единый день голосования 9 сентября. Помимо Собянина в них участвуют Вадим Кумин (КПРФ), Михаил Дегтярев (ЛДПР), Илья Свиридов («Справедливая Россия»).

Во время избирательной кампании в мэрии решили сделать имидж Собянина более «человечным», перейти от образа «менеджера» к образу «служителя», выяснил РБК. Одна из имиджевых проблем Собянина заключается в том, что москвичи считают, что его «навязали» им федеральные власти, говорили социологи ВЦИОМ.

Об использовании волонтеров в кампании пока заявлял лишь Кумин, об их наборе говорится на его сайте.

Привлечение волонтеров — это создание дополнительного позитивного информповода в рамках кампании и попадание в общий тренд — тема волонтерства активно продвигается Кремлем, указом президента 2018 год объявлен Годом добровольца, сказал РБК политолог Михаил Виноградов.

Собянин использует дополнительные инструменты привлечения избирателей на участки, отметил замглавы Центра политической конъюнктуры Олег Игнатов. «Привлечение волонтеров, работа на земле, раздача агитационных материалов — один из способов повышения явки», — говорит эксперт. Для этой же цели создаются избирательные участки за пределами Москвы, а мэр ведет гораздо более активную предвыборную кампанию, чем в 2013 году, напомнил Игнатов.

Если явка будет ниже, чем 2013 году, когда была конкурентная кампания, это станет очень большой проблемой для власти, рассуждает Игнатов. В интересах Собянина — добиться явки выше 40%. «Понятно, что явка не будет такой же высокой, как на президентских выборах, это невозможно. Думаю, она окажется в пределах 30–40%», — оценил политолог.

Автор: София Сарджвеладзе.
Теги: Сергей Собянин , выборы мэра , волонтеры , агитация , Чемпионат мира по футболу - 2018 , Москва ...
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