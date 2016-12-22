ЦИК отказалась проверять «аномальные результаты» выборов президента

Центризбирком России отказался перепроверить результаты выборов президента на некоторых избирательных участках в нескольких регионах, где были зафиксированы «статистические аномалии». Это следует из ответа председателя ЦИК Эллы Памфиловой в отчете региональных мониторинговых групп, опубликованном на сайте Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

На сайте совета опубликована вторая часть доклада мониторинговой рабочей группы, которая 18 марта вела наблюдение за выборами. В отчете содержится письмо главы СПЧ Михаила Федотова к Памфиловой, где он просит главу ЦИК обратить внимание на ситуации, когда в пределах одного и того же территориального избиркома ​«практически совпадает» процент голосов, которые получил победивший кандидат во всех участковых избирательных комиссиях или в большинстве из них. Это глава СПЧ назвал «статистическими аномалиями», согласно его письму, наблюдатели Совета выявили их в ряде северокавказских республик и в Кемеровской области. Поэтому они попросили у Памфиловой провести дополнительную проверку на «аномальных» избирательных участках.

В ответ Памфилова напомнила, что согласно закону основанием для пересчета, является выявление ошибок или несоответствия в протоколах об итогах голосования. Также таким основанием могут быть сомнения в правильности составления протоколов. Поскольку наблюдатели не предоставили конкретные факты нарушения избирательного законодательства, оснований для проверки нет, указывает в ответном письме глава ЦИК.

Она также отметила, что изучение предполагаемых «статистических аномалий» не входит в компетенцию ЦИКа. «Решение нижестоящей избирательной комиссии об итогах голосования может быть отменено только судом, либо судом может быть принято решение о внесении изменений в протокол избирательной комиссии», — добавила Памфилова.

По итогам выборов президента России действующий президент России Владимир Путин набрал 76,6% голосов избирателей, при явке 67,5%.