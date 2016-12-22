Трамп допустил возможность Третьей мировой из-за Черногории

Черногория, в которой живет «очень сильный» и «очень агрессивный народ», может стать причиной Третьей мировой войны из-за принципа коллективной обороны НАТО, предположил Дональд Трамп

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Принцип существования НАТО, при котором нападение на одного члена альянса влечет за собой вступление в войну всех остальных государств, легко может привести к Третьей мировой войне, уверен президент США Дональд Трамп. В интервью Fox News он обрисовал гипотетическое начало глобального конфликта из-за Черногории.

В ходе беседы президента США и ведущего речь зашла об отношении Трампа к НАТО. Американский президент вновь подтвердил, что не имеет ничего против Североатлантического альянса, однако уверен, что остальные члены НАТО должны «платить за него», увеличивая долю оборонных расходов вслед за США.

Вслед за этим ведущий обратился к Трампу с вопросом о целесообразности пятой статьи Североатлантического договора. «Членство в НАТО накладывает обязательство вступит в войну, если любая другая страна будет атакована. Возьмем к примеру Черногорию (Черногория стала членом альянса в 2017 году. — РБК). Почему мой сын должен отправляться в Черногорию, чтобы защитить ее от нападения?», — задал вопрос ведущий.

«Я задаюсь тем же вопросом, — прокомментировал слова ведущего Трамп, — Черногория это очень маленькая страна с очень сильным народом. Черногорцы — сильный народ, очень агрессивный народ. Они могут разозлиться, и, — поздравляю! — начинается Третья мировая война!», — выразил свое мнение американский президент.

Трамп подчеркнул, что в этих условиях считает несправедливой ситуацию, в которой прочие страны НАТО не несут справедливой доли расходов на оборону. «Мы защищаем их, а они даже не платят за это», — возмутился президент США.

В преддверии вступления Черногории в НАТО в 2017 году в стране разразился политический скандал, связанный с предполагаемыми попытками России противодействовать вступлению балканского государства в Североатлантический альянс. В октябре 2016 года, после парламентсикх выборов, в Черногории были задержаны 12 граждан Сербии по подозрению в диверсионной деятельности. После этого спецпрокурор страны Миливойе Кантич заявил, что речь идет о попытке госпереворота, к которой может быть причастна Россия.

В ноябре прокуратура Черногории заявила, что группа граждан Сербии и России планировала совершить убийство премьера Мило Джукановича и попытку госпереворота. К власти в этом случае должна была прийти оппозиционная партия, выступающая против членства Черногории в альянсе. Позднее Джуканович заявил, что в заговоре участвовали «русские националисты».

В Кремле подобные обвинения сочли «безответственными». «Мы день за днем фиксируем какие-то абсурдные обвинения в адрес России, день за днем опровергаем эти обвинения. В том числе заявляем, что не может быть и речи о причастности Москвы и официальной российской стороны к каким-то внутренним событиям в Черногории», — заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.