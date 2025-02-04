Командующего группировкой войск ВСУ сняли с должности и отправили в НАТО
Бригадный генерал Геннадий Шаповалов покинет должность командующего войск оперативного командования «Юг» Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается на странице группировки войск в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).
«Горд тем, что был частью этой крепкой слаженной и мотивированной команды профессионалов-управленцев, настоящих воинов и истинных патриотов Украины», — написал генерал.
Шаповалов возглавил «Юг» в прошлом апреле, а в январе 2025 года президент Владимир Зеленский рассказал о его скором назначении в Висбаден для координации помощи Украине в сфере безопасности со стороны зарубежных партнеров. Генерал возглавил украинскую команду в миссии НАТО по содействию безопасности и тренировке для Украины (NATO Security Assistance and Training for Ukraine, NSATU).
Геннадий Шаповалов родился в Кировоградской области, начал военное обучение на Украине, учился в Институте танковых войск, Национальном университете обороны Украины и Острожской академии. Затем обучался в Военном колледже Армии США, готовящем старших офицеров для Сухопутных войск. Звание бригадного генерала ему присвоили в 2022 году.
Российские власти требуют прекращения военного сотрудничества стран Запада с Украиной.
Читайте РБК в Telegram.
МИД Испании заявил, что Европе придется восстановить отношения с Россией
Путин заявил, что Трамп «наведет порядок» среди европейских политиков
В МВД предупредили о мошеннической схеме с поддельным сайтом Wildberries
Путин подписал закон о повышении порога собираемости взносов на капремонт
Президент Польши предрек бум преступности по завершении боев на Украине
Киев потребовал от США гарантий насчет своих металлов
РБК запускает винный салон. Расписание
Россияне установили новый рекорд по потреблению минтая
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Книгоиздатели заявили о дефиците материалов для красивых обложек
Китай ответил Трампу пошлинами на нефть, СПГ и уголь из США
Бейонсе стала самой титулованной артисткой «Грэмми» в истории