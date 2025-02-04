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Военная операция на Украине ,  
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Командующего группировкой войск ВСУ сняли с должности и отправили в НАТО

Командующий группой войск «Юг» ВСУ Шаповалов покинул должность для работы в ФРГ
Сюжет
Военная операция на Украине
Шаповалов после девяти месяцев командования южной группировкой войск отправится в Германию для руководства украинской командой в организации НАТО, созданной для помощи ВСУ. Москва требует прекратить сотрудничество альянса с Киевом
Геннадий Шаповалов
Геннадий Шаповалов (Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press)

Бригадный генерал Геннадий Шаповалов покинет должность командующего войск оперативного командования «Юг» Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается на странице группировки войск в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Горд тем, что был частью этой крепкой слаженной и мотивированной команды профессионалов-управленцев, настоящих воинов и истинных патриотов Украины», — написал генерал.

Шаповалов возглавил «Юг» в прошлом апреле, а в январе 2025 года президент Владимир Зеленский рассказал о его скором назначении в Висбаден для координации помощи Украине в сфере безопасности со стороны зарубежных партнеров. Генерал возглавил украинскую команду в миссии НАТО по содействию безопасности и тренировке для Украины (NATO Security Assistance and Training for Ukraine, NSATU).

Геннадий Шаповалов родился в Кировоградской области, начал военное обучение на Украине, учился в Институте танковых войск, Национальном университете обороны Украины и Острожской академии. Затем обучался в Военном колледже Армии США, готовящем старших офицеров для Сухопутных войск. Звание бригадного генерала ему присвоили в 2022 году.

Российские власти требуют прекращения военного сотрудничества стран Запада с Украиной.

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Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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