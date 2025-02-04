Командующего группировкой войск ВСУ сняли с должности и отправили в НАТО

Шаповалов после девяти месяцев командования южной группировкой войск отправится в Германию для руководства украинской командой в организации НАТО, созданной для помощи ВСУ. Москва требует прекратить сотрудничество альянса с Киевом

Геннадий Шаповалов (Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press)

Бригадный генерал Геннадий Шаповалов покинет должность командующего войск оперативного командования «Юг» Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается на странице группировки войск в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Горд тем, что был частью этой крепкой слаженной и мотивированной команды профессионалов-управленцев, настоящих воинов и истинных патриотов Украины», — написал генерал.

Шаповалов возглавил «Юг» в прошлом апреле, а в январе 2025 года президент Владимир Зеленский рассказал о его скором назначении в Висбаден для координации помощи Украине в сфере безопасности со стороны зарубежных партнеров. Генерал возглавил украинскую команду в миссии НАТО по содействию безопасности и тренировке для Украины (NATO Security Assistance and Training for Ukraine, NSATU).

Геннадий Шаповалов родился в Кировоградской области, начал военное обучение на Украине, учился в Институте танковых войск, Национальном университете обороны Украины и Острожской академии. Затем обучался в Военном колледже Армии США, готовящем старших офицеров для Сухопутных войск. Звание бригадного генерала ему присвоили в 2022 году.

Российские власти требуют прекращения военного сотрудничества стран Запада с Украиной.