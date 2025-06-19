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ПМЭФ-2025 ,  
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Сийярто заявил, что он второй в Европе после Лаврова по сроку в должности

Сюжет
ПМЭФ-2025

Сийярто заявил, что он второй в Европе после Лаврова по сроку в должности
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Из всех министров иностранных дел в странах Западной и Восточной Европы глава МИД России Сергей Лавров дольше остальных находится на своем посту, на втором месте по этому показателю руководитель внешнеполитического ведомства Венгрии Петер Сийярто. Об этом сам венгерский дипломат заявил на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025). По его словам, он занимает свой пост без малого 11 лет.

«Я сижу здесь уже 11 лет. Я второй по продолжительности пребывания на посту министра иностранных дел в Европе после министра Лаврова», — сказал Сийярто.

После этого модератор пленарной сессии с участием венгерского дипломата Сергей Брилев уточнил, сколько же ему лет.

«Слишком много, к сожалению. Здесь много женщин, я не могу сказать вам свой настоящий возраст» — пошутил 46-летний министр.

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ПМЭФ-2025 — одна из ключевых международных площадок для обсуждения мировых экономических вопросов и проходит в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» в Санкт-Петербурге с 18 по 21 июня. Тема форума в этом году: «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».

Петер Сийярто возглавляет Министерство иностранных дел и внешней торговли Венгрии с 23 сентября 2014 года.

Сергей Лавров был назначен министром иностранных дел России 9 марта 2004 года.

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Петер Сийярто Сергей Лавров Венгрия ПМЭФ
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Сергей Лавров
дипломат, политик, Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
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