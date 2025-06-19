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ПМЭФ-2025 ,  
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Любимова назвала Прилепина возможным главой патриотического театра

Любимова не исключила, что Прилепин возглавит патриотический театр в Москве
Сюжет
ПМЭФ-2025
Возглавить патриотический театр может писатель Захар Прилепин, заявила министр культуры Ольга Любимова. Идею создать такой театр Прилепин выдвинул в марте. Путин поручил создать его
Захар Прилепин
Захар Прилепин (Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / РБК)

Руководить создаваемым по поручению президента России театром современной патриотической драматургии могут назначить писателя Захара Прилепина, сообщила министр культуры Ольга Любимова в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025). По ее словам, ведомство будет помогать прозаику после его назначения.

«Мы будем стараться помочь Захару [Прилепину] и его команде. Мне кажется, что будущее руководство будет за ним», — сказала Любимова. При этом она отметила, что решение о назначении главного режиссера и составе труппы театра принимали не чиновники, а деятели искусств.

По итогам заседания Совета по культуре и искусству в марте 2025 года Владимир Путин дал поручение создать в Москве театр, ориентированный на продвижение современной драматургии «патриотической направленности».

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Как следует из стенограммы на сайте Кремля, о необходимости создать такой театр во время заседания совета с участием Путина заявил Прилепин, сославшись на сложности с постановками спектаклей о военной операции на Украине.

Президентское поручение должно быть исполнено к 30 ноября текущего года. Ответственными назначены мэр Москвы Сергей Собянин, министр культуры Ольга Любимова и помощник президента Владимир Мединский.

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