Любимова назвала Прилепина возможным главой патриотического театра
Руководить создаваемым по поручению президента России театром современной патриотической драматургии могут назначить писателя Захара Прилепина, сообщила министр культуры Ольга Любимова в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025). По ее словам, ведомство будет помогать прозаику после его назначения.
«Мы будем стараться помочь Захару [Прилепину] и его команде. Мне кажется, что будущее руководство будет за ним», — сказала Любимова. При этом она отметила, что решение о назначении главного режиссера и составе труппы театра принимали не чиновники, а деятели искусств.
По итогам заседания Совета по культуре и искусству в марте 2025 года Владимир Путин дал поручение создать в Москве театр, ориентированный на продвижение современной драматургии «патриотической направленности».
Как следует из стенограммы на сайте Кремля, о необходимости создать такой театр во время заседания совета с участием Путина заявил Прилепин, сославшись на сложности с постановками спектаклей о военной операции на Украине.
Президентское поручение должно быть исполнено к 30 ноября текущего года. Ответственными назначены мэр Москвы Сергей Собянин, министр культуры Ольга Любимова и помощник президента Владимир Мединский.
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