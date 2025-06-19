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Военная операция на Украине ,  
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Politico узнало о «рискованном» плане ЕС для российских активов

Politico: ЕС задумался о переводе замороженных активов России в рискованный фонд
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Война санкций
ЕС рассмотрит возможность перевести российские заблокированные активы в более рискованный фонд под более высокие проценты, чтобы обеспечивать финансирование Украины. Кремль использование доходов от активов России назвал воровством
Фото: Michele Tantussi / Getty Images
Фото: Michele Tantussi / Getty Images

В Евросоюзе рассматривают возможность перевести почти €200 млрд замороженных российских активов, хранящихся в бельгийском депозитарии Euroclear, в более рискованный инвестфонд, который будет выплачивать более высокие проценты, сообщили Politico четыре чиновника, знакомые с ходом разбирательства.

Власти Евросоюза изучают возможность перевода этих средств в «специализированную компанию» под эгидой ЕС, чтобы их можно было направить на более рискованные инвестиции, способные принести более высокую доходность. Собеседники издания не уточнили, о каких инвестициях идет речь.

Министры финансов стран ЕС обсудят эту инициативу на неофициальном ужине 19 июня в Люксембурге. «Важно, чтобы мы услышали от Еврокомиссии об имеющихся вариантах, особенно в отношении потенциального использования замороженных российских активов и дальнейших шагов в отношении режима санкций», — говорится в приглашении на мероприятии министрам от Польши, которая председательствует в ЕС.

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Политика
Киев

Основная цель инициативы — увеличить прибыль от заблокированных российских активов, чтобы обеспечить финансирование Украины. Politico отмечает, что доля Евросоюза (€18 млрд) в согласованном G7 кредите Украине на €45 млрд за счет прибыли от российских замороженных активов будет выплачена до конца этого года. Также уже израсходована значительная часть согласованного в 2023 году транша ЕС Украине в размере €50 млрд, рассчитанного до конца 2027-го, пишет газета.

Кроме того, центральный денежный фонд ЕС в размере €1,2 трлн, который регулирует все государственные расходы, перенапряжен, а новый бюджет начнет действовать с 2028 года. «Будет нелегко найти деньги в рамках нынешнего MFF [многолетней финансовой программы]», — сказал дипломат ЕС.

В связи с этим Брюссель пытается искать «обходные пути», чтобы продолжить финансирование Киева и при этом избежать обвинений в нарушении международного права. Поэтому ЕС использует для финансирования Украины не основной капитал, а полученную от него прибыль.

Москва подчеркивала, что любые действия со своими зарубежными активами сочтет «воровством» и они будут иметь юридические последствия.

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Еврокомиссия Евросоюз Euroclear инвестфонд зарубежные активы
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