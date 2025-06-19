Глава Коми Гольдштейн решил забрать сенатора у еврейской автономии

Врио главы Коми намерен сделать своим представителем в Совете Федерации нынешнего сенатора от Еврейского автономного округа Владимира Джабарова, сообщили источники РБК. Они почти десять лет вместе работали в округе

Владимир Джабаров (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Врио главы Коми Ростислав Гольдштейн решил сменить сенатора, представляющего в Совфеде исполнительную власть региона, сообщили два источника РБК. По их словам, он намерен сделать своим представителем в верхней палате парламента Владимира Джабарова, представляющего сейчас в Совфеде Еврейский автономный округ (ЕАО), который Гольдштейн возглавлял до ноября прошлого года.

Сейчас пост сенатора от исполнительной власти Коми занимает Ольга Епифанова, ее делегировал в Совфед предыдущий глава республики Владимир Уйба в сентябре 2020 года. Она единственный сенатор, представляющий партию «Справедливая Россия — За правду».

Епифанова не ответила на запрос РБК.

По словам источника, знакомого с ситуацией в регионе, она вряд ли останется сенатором после сентябрьских выборов, на которых Гольдштейну предстоит избираться. Источник, близкий к администрации президента также слышал, что Гольдштейн намерен забрать Джабарова в Коми в качестве представителя в Совфеде. По словам одного из источников, причина в том, что Джабаров близок к председателю Совфеда Валентине Матвиенко, что даст Гольдштейну дополнительную поддержку.

Владимиру Джабарову 72 года. В 1974 году он окончил Самаркандский архитектурно-строительный институт, спустя четыре года окончил аспирантуру Ташкентского политехнического института. В 1980 году поступил на службу в КГБ СССР и в общей сложности служил в органах госбезопасности в течение 26 лет, до 2006 года. В основном работал в контрразведке, в частности, был заместителем и исполняющим обязанности начальника управления «К» по контрразведывательному обеспечению кредитно-финансовой системы службы экономической безопасности ФСБ. Вышел в отставку в звании генерал-майора, поэтому на него не распространяется «ценз оседлости» в представляемом регионе, предъявляемый к членам верхней палаты парламента. После этого был первым вице-президентом инвестиционной группы «Ренессанс Капитал», затем — инвестиционной компании «Тройка Диалог», где отвечал за связи с государственными органами.

Впервые Джабаров стал сенатором в конце 2009 года, от Еврейской автономной области. С тех пор трижды делегировался в верхнюю палату от регионального парламента, последний раз — в 2021 году. Сейчас занимает должность первого замглавы комитета Совфеда по международным делам. В отношении него введены санкции США и Евросоюза. В начале года Джабаров говорил, что санкции западных государств, направленные против России, парадоксальным образом оказали позитивное влияние на экономику страны.

У Джабарова и Гольдштейна большой опыт совместной работы. Так, Гольдштейн с сентября 2015 года по декабрь 2019 года был вторым — «парным» — сенатором от ЕАО, представляя в верхней палате парламента исполнительную власть региона. В декабре 2019 года его назначили врио губернатора ЕАО. Он избрался на должность в сентябре 2020 года и занимал ее до ноября 2024 года, когда президент Владимир Путин назначил его врио главы Республики Коми.

РБК направил запросы Ростиславу Гольдштейну, а также в Заксобрание ЕАО. Владимир Джабаров не ответил на звонки и сообщения.