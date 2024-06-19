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Единый день голосования ,  
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Надеждин отказался от мандата депутата Долгопрудного

Борис Надеждин отказался от мандата депутата подмосковного Долгопрудного
Сюжет
Единый день голосования
Надеждин отказался от мандата депутата Долгопрудного и заявил о намерении поддержать участников региональных выборов 8 сентября. Политик объявил сбор подписей за независимых кандидатов
Борис Надеждин
Борис Надеждин (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Выдвигавший свою кандидатуру от «Гражданской платформы» на президентских выборах Борис Надеждин сказал «РИА Новости», что отказался от мандата депутата подмосковного Долгопрудного.

Он планирует оказать поддержку кандидатам на региональных выборах 8 сентября.

В своем телеграм-канале Надеждин объявил сбор подписей за «независимых кандидатов, поддержавших «Коалицию ЕДГ» (объединение «Штаба кандидатов», участники которого вели президентскую кампанию Надеждина, и «Гражданской платформы»). Речь идет о их выдвижении на выборах депутатов в Мосгордуму 8 сентября.

«Мы подготовили платформу, которая объединяет кандидатов, выступающих за возврат России на путь нормального развития», — сообщил Надеждин РБК. Он также уточнил, что в российских регионах будут организованы центры сбора подписей и поддержка наблюдателей за подсчетом голосов, а кандидатам окажут помощь в сборе средств на избирательную кампанию, методическое, юридическое и информационное сопровождение.

Надеждина впервые избрали в совет народных депутатов Долгопрудного в 1990 году, он также был там заместителем председателя. С 1993 по 1997 год являлся депутатом городского совета. После истечения срока полномочий он избрался в Госдуму от «Союза правых сил», партия была представлена в парламенте до выборов 2003 года. Политик вернулся в Совет депутатов Долгопрудного в 2019 году, Он также возглавил фракцию «Справедливая Россия" в горсовете, не вступив в ее ряды.

В феврале Центризбирком не допустил Надеждина до регистрации на выборах президента из-за высокого процента брака в сданных подписях. Было отобрано для проверки 60 тыс. из 105 тыс. подписей сданных, из которых, по данным ЦИК, недействительными оказались более 9 тыс. Для регистрации кандидата этот показатель не должен превышать 5%.

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Политика
Борис Надеждин
Надеждин пытался оспорить решение ЦИК, однако проиграл суды.

Единый день голосования в России пройдет 8 сентября. Как уточняла глава ЦИК Элла Памфилова, в этот день состоятся почти 4 тыс. избирательных кампаний всех уровней и кампаний референдумов в 83 регионах. В частности, в Москве, Брянской, Волгоградской и Тульской областях, Татарстане, Тыве, Республике Алтай, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Марий Эл, Крыме, Севастополе и Хабаровском крае будут выбирать депутатов региональных парламентов.

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Россия Московская область Долгопрудный региональные выборы Борис Надеждин Мосгордума
Борис Надеждин фото

Борис Надеждин

политик
26 апреля 1963 года

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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