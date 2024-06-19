Надеждин отказался от мандата депутата Долгопрудного
Выдвигавший свою кандидатуру от «Гражданской платформы» на президентских выборах Борис Надеждин сказал «РИА Новости», что отказался от мандата депутата подмосковного Долгопрудного.
Он планирует оказать поддержку кандидатам на региональных выборах 8 сентября.
В своем телеграм-канале Надеждин объявил сбор подписей за «независимых кандидатов, поддержавших «Коалицию ЕДГ» (объединение «Штаба кандидатов», участники которого вели президентскую кампанию Надеждина, и «Гражданской платформы»). Речь идет о их выдвижении на выборах депутатов в Мосгордуму 8 сентября.
«Мы подготовили платформу, которая объединяет кандидатов, выступающих за возврат России на путь нормального развития», — сообщил Надеждин РБК. Он также уточнил, что в российских регионах будут организованы центры сбора подписей и поддержка наблюдателей за подсчетом голосов, а кандидатам окажут помощь в сборе средств на избирательную кампанию, методическое, юридическое и информационное сопровождение.
Надеждина впервые избрали в совет народных депутатов Долгопрудного в 1990 году, он также был там заместителем председателя. С 1993 по 1997 год являлся депутатом городского совета. После истечения срока полномочий он избрался в Госдуму от «Союза правых сил», партия была представлена в парламенте до выборов 2003 года. Политик вернулся в Совет депутатов Долгопрудного в 2019 году, Он также возглавил фракцию «Справедливая Россия" в горсовете, не вступив в ее ряды.
В феврале Центризбирком не допустил Надеждина до регистрации на выборах президента из-за высокого процента брака в сданных подписях. Было отобрано для проверки 60 тыс. из 105 тыс. подписей сданных, из которых, по данным ЦИК, недействительными оказались более 9 тыс. Для регистрации кандидата этот показатель не должен превышать 5%.
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Единый день голосования в России пройдет 8 сентября. Как уточняла глава ЦИК Элла Памфилова, в этот день состоятся почти 4 тыс. избирательных кампаний всех уровней и кампаний референдумов в 83 регионах. В частности, в Москве, Брянской, Волгоградской и Тульской областях, Татарстане, Тыве, Республике Алтай, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Марий Эл, Крыме, Севастополе и Хабаровском крае будут выбирать депутатов региональных парламентов.
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