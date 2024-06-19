Глава разведки Колумбии сообщил о слежке в прошлом за посольством России

В этом он обвинил правительство предыдущего президента страны Дуке. Тот критиковал Москву за военную операцию, он ушел в отставку в 2022 году

Здание посольства России в Колумбии (Фото: RusiaColombia / X)

Предыдущее правительство Колумбии сделало посольства России, Венесуэлы и Кубы «объектами разведки», сообщил директор колумбийского Национального разведывательного управления (DNI) Карлос Рамон Гонсалес на слушаниях в конгрессе, передает Bluradio.

«Они стремились связать наших общественных лидеров и правозащитников с сотрудниками посольств Венесуэлы и Кубы, чтобы сказать: «Они террористы». По сути, именно это и было сделано», — добавил он (цитата по Infobae)

Высылку сотрудников посольств перечисленных стран Гонсалес назвал примером политических преследований и обвинил в этой практике предыдущего президента Ивана Дуке.

В декабре 2020 года власти Колумбии объявили о высылке двух российских дипломатов. Как писала El Tiempo, их заподозрили в военной и экономической разведке, мужчин интересовала информация об энергетике Колумбии, ее минеральных ресурсах и нефтяной промышленности. Один из высланных работал в ГРУ, второй — в СВР, сообщала Semana. По утверждению газеты, оба занимали должности третьих секретарей посольства России в качестве прикрытия. Решение приняли на основании разведданных, полученных от США и Великобритании, спецслужбы которых обратили внимание на «десятки зашифрованных сообщений», отправляемых из Колумбии в Россию, выяснила El Tiempo. Это сведения стали ключевыми при принятии решения о высылке. В ответ Москва объявила «персонами нон грата» двух сотрудников посольства Колумбии.

Колумбия — президентская республика. Дуке покинул пост президента летом 2022 года, его занял кандидат от левой коалиции «Исторический пакт «Колумбия может» Густаво Петр, набрав немногим более 50%. Новый президент в студенческие годы был членом леворадикального партизанского «Движения 19 апреля», затем работал депутатом и мэром Боготы.

Дуке критиковал решение властей России начать военную операцию на Украине. Весной 2022 года он заявил о нежелании иметь отношений с Россией до завершения конфликта.