В России признали нежелательным американский «Завет церквей TCCN»

Американская религиозная организация «Завет церквей TCCN» признана нежелательной на территории страны, сообщила прокуратура. В ведомстве заявили, что ее основатель Андрей Шаповалов финансировал ВСУ с помощью пожертвований

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Генпрокуратура признала нежелательной на территории России деятельность американского «Завета церквей TCCN», который направлял собранные пожертвования на поддержку ВСУ, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«Принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности международной религиозной организации «Завет церквей TCCN» (Transformation Center Covenant Network TCCN, Transformation Center Church International), США. Установлено, что функционирование указанной организации представляет угрозу основам конституционного строя, обороноспособности и безопасности государства», — говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, собранные, в том числе на территории России, пожертвования использовались на поддержку вооруженных сил Украины и «украинских террористических организаций», а также информационное освещение антироссийских акций по всему миру.

Надзорное ведомство обвинило руководителя организации — гражданина США Андрея Шаповалова — в создании деструктивного объединения, «деятельность которого направлена на подавление личности последователей с целью сбора денежных средств». «Усилия объединения, кроме этого, направлены на попытку смены власти неконституционным путем и изменение духовно-нравственных ценностей Российской Федерации», — отметили в прокуратуре.

«Завет церквей TCCN» — внеденаминационная (находится все какой-либо конфессии христианского учения) организация полного Евангелия. Своей целью организация ставит «спасение душ и распространение Царства Божьего на земле».

Андрей Шаповалов назван пастором церкви. В его биографии говорится, что его семья эмигрировала в США, когда ему было 17 лет. Спустя год он попал в аварию, после чего «сила Духа Святого сошла на него», а еще через несколько месяцев он якобы лично беседовал с Иисусом Христом.

В 2005 году он познакомился с учением G12 («Government of 12» — правление двенадцати), основанное на наставничестве Иисуса над двенадцатью учениками, и открыл первую церковь в Вашингтоне. В Санкт-Петербурге представительство «Завета церквей TCCN» открылось в 2010 году, в Москве — в 2017-м. Cвои проповеди, которые размещены на YouTube-канале организации, Шаповалов ведет на русском языке.

1 июня в перечень нежелательных в России организаций попал американский Anti-Corruption Foundation International Inc («Фонд борьбы с коррупцией Инк»). Ранее эта структура была признана иноагентом.