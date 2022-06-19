Экс-премьер Британии заявил, что Путин зачитывал ему досье на него
Бывший премьер-министр Великобритании Гордон Браун в интервью The Telegraph рассказал о своем визите в Москву 16 лет назад и о встрече с президентом Владимиром Путиным в Кремле. Браун приезжал в российскую столицу в 2006 году, тогда он был канцлером казначейства Великобритании (соответствует должности министра финансов).
Говоря о своем визите в Кремль, экс-премьер заявил: «Меня посадили на очень низкий стул, чтобы я смотрел на него [Путина] снизу вверх». В ходе встречи Путин в какой-то момент достал документы и начал зачитывать вслух информацию о британском политике; по мнению Брауна, таким образом Путин «хотел доказать мне, что знает меня больше, чем я себя».
По мнению Брауна, «единственное, что понимает Путин, — это сила, а слабостью он будет пользоваться».
Политик считает, что «бездействие» Запада во время событий 2014 года, когда Крым вошел в состав России, «позволило Путину думать, что ему может сойти с рук» начало боевых действий на Украине.
Гордон Браун в 1983 году был избран членом парламента Великобритании. С конца 1980-х годов он входил в состав лейбористских теневых кабинетов министров. В 1994 году претендовал на место лидера Лейбористской партии, но уступил Тони Блэру. В 1997 году стал канцлером казначейства Великобритании и занимал этот пост в течение десяти лет. С 2007 по 2010 год был премьером Соединенного Королевства.
В интервью Би-би-си 19 июня раскритиковал страны, которые не стали вводить санкции против России из-за военной операции на Украине, и заявил о «глобальной разобщенности». «Я приветствую единство в НАТО, но есть проблема с координацией санкций, когда некоторые страны не готовы это делать».
Ранее на этой неделе Киев посетил нынешний премьер Британии Борис Джонсон, это его второй визит в украинскую столицу с начала российской операции. По возвращении Джонсон подчеркнул, что властям Соединенного Королевства важно продолжать поддерживать Киев, особенно на фоне появления «усталости от Украины» по мере затягивания боевых действий.