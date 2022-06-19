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Военная операция на Украине ,  
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Экс-премьер Британии заявил, что Путин зачитывал ему досье на него

Гордон Браун заявил, что во время визита в Москву в 2006 году его вынудили «смотреть на российского президента снизу вверх», Путин зачитывал вслух имеющиеся у него данные о британском политике
Гордон Браун и Владимир Путин на встрече в 2006 году
Гордон Браун и Владимир Путин на встрече в 2006 году (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Бывший премьер-министр Великобритании Гордон Браун в интервью The Telegraph рассказал о своем визите в Москву 16 лет назад и о встрече с президентом Владимиром Путиным в Кремле. Браун приезжал в российскую столицу в 2006 году, тогда он был канцлером казначейства Великобритании (соответствует должности министра финансов).

Говоря о своем визите в Кремль, экс-премьер заявил: «Меня посадили на очень низкий стул, чтобы я смотрел на него [Путина] снизу вверх». В ходе встречи Путин в какой-то момент достал документы и начал зачитывать вслух информацию о британском политике; по мнению Брауна, таким образом Путин «хотел доказать мне, что знает меня больше, чем я себя».

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По мнению Брауна, «единственное, что понимает Путин, — это сила, а слабостью он будет пользоваться».

Политик считает, что «бездействие» Запада во время событий 2014 года, когда Крым вошел в состав России, «позволило Путину думать, что ему может сойти с рук» начало боевых действий на Украине.

Гордон Браун в 1983 году был избран членом парламента Великобритании. С конца 1980-х годов он входил в состав лейбористских теневых кабинетов министров. В 1994 году претендовал на место лидера Лейбористской партии, но уступил Тони Блэру. В 1997 году стал канцлером казначейства Великобритании и занимал этот пост в течение десяти лет. С 2007 по 2010 год был премьером Соединенного Королевства.

В интервью Би-би-си 19 июня раскритиковал страны, которые не стали вводить санкции против России из-за военной операции на Украине, и заявил о «глобальной разобщенности». «Я приветствую единство в НАТО, но есть проблема с координацией санкций, когда некоторые страны не готовы это делать».

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Ранее на этой неделе Киев посетил нынешний премьер Британии Борис Джонсон, это его второй визит в украинскую столицу с начала российской операции. По возвращении Джонсон подчеркнул, что властям Соединенного Королевства важно продолжать поддерживать Киев, особенно на фоне появления «усталости от Украины» по мере затягивания боевых действий.

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Гордон Браун Великобритания Владимир Путин

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Профессиональная аналитика
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