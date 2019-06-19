Ракова назвала «заявительный подход» причиной пассивности чиновников

Принцип решения проблем москвичей исключительно по прямому запросу тех, кто нуждается в помощи, приводит к тому, что чиновники, отвечающие за социальные услуги населению, мыслят пассивно, считает заммэра столицы Анастасия Ракова

Анастасия Ракова (в центре) (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Москвичи привыкли обращаться в социальные службы столицы за помощью, получать ее «по стандартам» и уходить, однако работа столичных социальных служб по этому «заявительному принципу» в конечном счете приводит к пассивности московских чиновников, ответственных за работу этих служб. Такое мнение выразила заместитель мэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова в ходе Форума социальных инноваций регионов «Москва — территория инновационного развития социальной сферы», передает корреспондент РБК.

Этот «заявительный подход» Ракова описала следующим образом: «Пришел, заявился в социальную защиту или в поликлинику — получил по стандартам, в пределах нормативов, все по функционалу. Не пришел, не заявился — не получил».

По мнению Раковой, эта система была хороша для 90-х годов, но теперь она требует развития. В работе столичных служб по «заявительному принципу» есть много пагубных сторон, уверена она. Например, он не позволяет московским властям определить «реально нуждающихся, тех, кто не обратился» в соцслужбы за помощью.

«Кроме того, мы формируем очень плохую психологию чиновников, — считает Ракова. — В данном случае чиновник пассивен, он не активен, он не несет ответственности за состояние населения на его территории».

Это в свою очередь выливается в неосведомленность руководителей столичных бюджетных учреждений, пояснила она. По словам заммэра столицы, ни один директор поликлиники не смог рассказать ей, сколько человек из числа прикрепленных к поликлинике умерли за прошлый год, и ни один руководитель центров социального обслуживания не смог назвать число пенсионеров, проживающих в его округе.