Короля Саудовской Аравии отправили в больницу
88-летний король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд пройдет медицинское обследование в воскресенье из-за высокой температуры и болей в суставах, сообщило Saudi Press Agency.
«Бригада врачей проведет диагностику состояния его здоровья», — говорится в сообщении. Обследование пройдет в королевской клинике в Джидде.
24 апреля король Саудовской Аравии также был госпитализирован, его выписали из больницы после планового осмотра.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд поедет в Японию с 20 по 23 мая, где он встретится с премьер-министром Фумио Кисидой. Ранее он провел встречи с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном и лидерами стран Ближнего Востока, в том числе с королем Иордании Абдаллой II, в ходе которых в том числе обсуждалось соглашение о прекращении огня в секторе Газа.
Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд возглавил Саудовскую Аравию в январе 2015 года. Его сын и наследный принц «занимается большинством повседневных дел» в стране, отмечает Bloomberg. Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду 38 лет.
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