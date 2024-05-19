Короля Саудовской Аравии отправили в больницу

88-летний король Саудовской Аравии пройдет медобследование в Джидде из-за высокой температуры и болей в суставах. 20 мая наследный принц посетит Японию и встретится с премьером, пишет Bloomberg

Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд (Фото: Bandar Algaloud / Saudi Royal Court / Reuters)

88-летний король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд пройдет медицинское обследование в воскресенье из-за высокой температуры и болей в суставах, сообщило Saudi Press Agency.

«Бригада врачей проведет диагностику состояния его здоровья», — говорится в сообщении. Обследование пройдет в королевской клинике в Джидде.

24 апреля король Саудовской Аравии также был госпитализирован, его выписали из больницы после планового осмотра.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд поедет в Японию с 20 по 23 мая, где он встретится с премьер-министром Фумио Кисидой. Ранее он провел встречи с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном и лидерами стран Ближнего Востока, в том числе с королем Иордании Абдаллой II, в ходе которых в том числе обсуждалось соглашение о прекращении огня в секторе Газа.

Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд возглавил Саудовскую Аравию в январе 2015 года. Его сын и наследный принц «занимается большинством повседневных дел» в стране, отмечает Bloomberg. Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду 38 лет.