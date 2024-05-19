 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
Политика ,  
0 

Короля Саудовской Аравии отправили в больницу

Короля Саудовской Аравии обследуют врачи из-за температуры и болей в суставах
88-летний король Саудовской Аравии пройдет медобследование в Джидде из-за высокой температуры и болей в суставах. 20 мая наследный принц посетит Японию и встретится с премьером, пишет Bloomberg
Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд
Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд (Фото: Bandar Algaloud / Saudi Royal Court / Reuters)

88-летний король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд пройдет медицинское обследование в воскресенье из-за высокой температуры и болей в суставах, сообщило Saudi Press Agency.

«Бригада врачей проведет диагностику состояния его здоровья», — говорится в сообщении. Обследование пройдет в королевской клинике в Джидде.

24 апреля король Саудовской Аравии также был госпитализирован, его выписали из больницы после планового осмотра.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд поедет в Японию с 20 по 23 мая, где он встретится с премьер-министром Фумио Кисидой. Ранее он провел встречи с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном и лидерами стран Ближнего Востока, в том числе с королем Иордании Абдаллой II, в ходе которых в том числе обсуждалось соглашение о прекращении огня в секторе Газа.

Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд возглавил Саудовскую Аравию в январе 2015 года. Его сын и наследный принц «занимается большинством повседневных дел» в стране, отмечает Bloomberg. Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду 38 лет.

Видеокадры с места пожара у аэропорта Минвод

Зеленский подписал закон об увеличении штрафов за нарушения воинского учета

Путин на вопрос о мирных переговорах ответил словами «нас не приглашают»

Пол Маккартни первым среди британских музыкантлв вошел в список миллиардеров

Терминалы Starlink, которые применяют ВСУ, вышли из строя

Минобороны опубликовало видеокадры с уничтожением безэкипажных катеров ВСУ

Как в России и других странах потребляют и производят вино. Инфографика

Чемезов оценил сравнение сегодняшней ситуации с серединой 1980-х. Видео

Боррель пообещал, что ЕС не признает независимость Тайваня

Президент Сербии Вучич процитировал маршала Жукова

Во что инвестирует герой «Игры на понижение»? Сделки Майкла Бьюрри

Российский автомобиль «Атом» вывели на открытые тесты. Фото

В Москве не будут строить слишком маленькое жилье. Что это значит

Какая обувь опасна для здоровья. Карточки
Авторы
Теги
Юлия Овчинникова
Саудовская Аравия король медицинское обследование температура

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
Материалы по теме
Саудовская Аравия пригрозила США «серьезными последствиями» из-за нефти
Политика
Саудовская Аравия обозначила ЕС единственное решение на Ближнем Востоке
Политика
Саудовская Аравия решила снизить цены на нефть во всем мире
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 мая
EUR ЦБ: 98,78 (-0,12) Инвестиции, 17 мая, 16:35 Курс доллара на 18 мая
USD ЦБ: 90,99 (+0,06) Инвестиции, 17 мая, 16:35
Украинские дроны атаковали два грузовика в поле в Белгородской области Политика, 13:04
Сын тренера «Спартака» стал лучшим форвардом оборонительного плана в НХЛ Спорт, 13:03
Атаковавшие Славянский НПЗ дроны несли заряды с поражающими элементами Политика, 13:03
В Кривом Роге прогремел взрыв Политика, 12:42
Роналду оценил шансы «Арсенала» вырвать победу в чемпионате Англии Спорт, 12:36
МИД сообщил о подготовке документов для аналога магазинов «Березка» Бизнес, 12:34
Крупнейший производитель стали на Украине счел мобилизацию угрозой заводу Политика, 12:30
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Глава Севастополя рассказал о поврежденных домах после ракетной атаки Политика, 12:14
Короля Саудовской Аравии отправили в больницу Политика, 12:12
Двух россиян удалили за драку в матче Кубка Стэнли Спорт, 12:11
Сенатор назвал колоссальной сумму ущерба от разрушения Каховской ГЭС Общество, 12:02
Елена Троянская и Парис: какие фрески нашли в Помпеях. Видео Общество, 12:00
«Спартак» объявил об уходе Виктора Мозеса Спорт, 11:28
Байден и Трамп обменялись оскорблениями на предвыборных мероприятиях Политика, 11:17