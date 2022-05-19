Россия решила выслать пять дипломатов Португалии

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 мая
EUR ЦБ: 66,61 (+0,25) Инвестиции, 18 мая, 16:05
Курс доллара на 19 мая
USD ЦБ: 63,56 (+0,02) Инвестиции, 18 мая, 16:05
«Вектор» создал тест-систему для выявления возбудителя «оспы обезьян» Общество, 14:04
GM допустил возвращение в Европу как производитель электромобилей Авто, 14:03
Решетников сообщил о росте объемов поставок зерна за рубеж весной Экономика, 14:02
Кварки и мюоны: как новые открытия ученых могут перевернуть физику Экономика инноваций, 14:00
Микросон и усталость: искусственный интеллект не даст заснуть водителю Партнерский проект, 14:00
Шольц заявил о неготовности Путина к «серьезным переговорам» по Украине Политика, 13:59
Кулеба заявил, что Украине не нужны «суррогаты» статуса кандидата в ЕС Политика, 13:58
Мантуров обещал признать криптовалюты средством платежа. Юристы скептичны Крипто, 13:57
Вратарь «Спартака» стал лучшим в Лиге Европы по отраженным пенальти Спорт, 13:46
Общественное обсуждение законопроекта о детском движении пройдет 1 июня Общество, 13:45
Отходы и климат: как сократить выбросы за счет модернизации полигонов Зеленая экономика, 13:40
Британия ужесточила санкции против «Аэрофлота» и «России» Экономика, 13:36
Здоровое питание: как бороться с избыточным весом по-новому Партнерский проект, 13:36
Власти Италии предложили план урегулирования конфликта на Украине Политика, 13:30
Высылки дипломатов ,  
0 

Россия решила выслать пять дипломатов Португалии

МИД России ответил Португалии, которая в апреле объявила персонами нон грата десять сотрудников российской дипмиссии, так как их деятельность «противоречит национальной безопасности»
Здание посольства Португалии в РФ
Здание посольства Португалии в РФ (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

В российский МИД была вызвана посол Португалии Мадалена Фишер, где ей объявили о высылке пяти сотрудников посольства. Они должны покинуть Россию в течение 14 дней.

Это стало ответом России на высылку десяти работников дипмиссии.

«Подчеркнуто, что этот недружественный шаг негативно отразится на российско-португальских отношениях», — сообщили в министерстве.

Лиссабон объявил десять сотрудников российской дипмиссии персонами нон грата в начале апреля; как заявили в МИД Португалии, их деятельность «противоречит национальной безопасности». Посол Михаил Камынин назвал решение португальских властей необоснованным и «подчеркнул, что все эти люди прибыли в Лиссабон для развития и укрепления двусторонних отношений в интересах народов обоих государств».

Как Запад и Россия поставили рекорд по высылкам дипломатов. Инфографика
Политика

Накануне, 18 мая, Россия решила выслать 85 иностранных дипломатов: 24 итальянских, 34 французских и 27 испанских. Это также стало ответом на действия Рима, Парижа и Мадрида.

Серия высылок дипломатов проходит на фоне российской военной операции на Украине. Работников диппредставительств России объявили персонами нон грата Польша, Германия, Словакия, Бельгия и другие европейские страны; Москва приняла ответные действия. Кроме того, Латвия и Литва решили понизить уровень дипломатических отношений с Россией.

Читайте на РБК Pro
Pro
Всему голова: как перейти на российскую ERP и что выбрать
Инструкции
Pro
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС Смогут ли акции АЛРОСА подняться после падения
Статьи
Pro
Фото: Unsplash TWI — методика, с помощью которой легко стандартизировать наставничество
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Услуги консалтинга востребованы как никогда: чего хотят компании
Статьи
Pro
Фото: Pexels Потолок выше 700 тыс. руб. в месяц: cколько получают No-code разработчики
Статьи
Pro
Фото: Spencer Platt / Getty Images 40% в год — уже норма: как живет Аргентина в условиях рекордной инфляции
Статьи
Pro
Фото: Gleren Meneghin / Unsplash Свой — чужой: кого из кандидатов и когда брать на работу
Статьи
Pro
Два кейса, как удерживать работников с помощью stay-интервью
Кейсы
Материалы к статье
Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Португалия МИД высылка дипломатов посол
Материалы по теме
МИД объявил о высылке 27 испанских дипломатов
Политика
Песков счел наглым поведение спецслужб США в отношении дипломатов России
Политика
МИД объявил послу Франции ответные меры на высылку российских дипломатов
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter