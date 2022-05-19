Россия решила выслать пять дипломатов Португалии

МИД России ответил Португалии, которая в апреле объявила персонами нон грата десять сотрудников российской дипмиссии, так как их деятельность «противоречит национальной безопасности»

Здание посольства Португалии в РФ (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

В российский МИД была вызвана посол Португалии Мадалена Фишер, где ей объявили о высылке пяти сотрудников посольства. Они должны покинуть Россию в течение 14 дней.

Это стало ответом России на высылку десяти работников дипмиссии.

«Подчеркнуто, что этот недружественный шаг негативно отразится на российско-португальских отношениях», — сообщили в министерстве.

Лиссабон объявил десять сотрудников российской дипмиссии персонами нон грата в начале апреля; как заявили в МИД Португалии, их деятельность «противоречит национальной безопасности». Посол Михаил Камынин назвал решение португальских властей необоснованным и «подчеркнул, что все эти люди прибыли в Лиссабон для развития и укрепления двусторонних отношений в интересах народов обоих государств».

Накануне, 18 мая, Россия решила выслать 85 иностранных дипломатов: 24 итальянских, 34 французских и 27 испанских. Это также стало ответом на действия Рима, Парижа и Мадрида.

Серия высылок дипломатов проходит на фоне российской военной операции на Украине. Работников диппредставительств России объявили персонами нон грата Польша, Германия, Словакия, Бельгия и другие европейские страны; Москва приняла ответные действия. Кроме того, Латвия и Литва решили понизить уровень дипломатических отношений с Россией.