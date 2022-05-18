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МИД объявил о высылке 27 испанских дипломатов

Россия в качестве ответной меры объявила персонами нон грата 27 сотрудников посольства и генконсульства Испании. Ранее сегодня МИД решил выслать 58 французских и итальянских дипломатов
Здание посольства Испании в Москве
Здание посольства Испании в Москве (Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости)

Российские власти объявил персонами нон грата 27 сотрудников посольства Испании в Москве и генерального консульства этой страны в Санкт-Петербурге, сообщает МИД. Они должны будут покинуть Россию в течение семи дней.

Это стало ответной мерой на высылку 27 российских дипломатов из Испании. Ранее в среду в МИД вызвали посла Испании в Москве Маркоса Гомеса Мартинеса, ему заявили протест. «Подчеркнуто, что этот недружественный шаг негативно отразится на российско-испанских отношениях», — добавили в министерстве.

Мадрид решил выслать сотрудников российской дипмиссии в начале апреля, власти объяснили это тем, что дипломаты «представляют угрозу интересам и безопасности» Испании. Как сообщал посол России Юрий Корчагин, ему сказали, что деятельность высылаемых сотрудников посольства «не совместима с дипломатической». Со слов посла, каких-либо объяснений или доказательств ему не предоставили.

Посла Испании вызвали в МИД России
Политика
Маркос Гомес Мартинес

Глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес в начале мая говорил, что у Корчагина «практически нет» контактов с ведомством. В то же время он подчеркнул, что высылать посла Мадрид не намерен. Представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что Москва расценивает это замечание как «неэтичную попытку оказания давления на руководителя российской дипмиссии».

Ранее 18 мая Россия объявила персонами нон грата 24 итальянских дипломатов и 34 сотрудников французской дипмиссии. Такой шаг также стал ответом на действия Рима и Парижа.

После начала военной операции на Украине многие европейские страны объявили работников диппредставительств России персонами нон грата, в том числе Польша, Германия, Словакия, Бельгия, Литва, Латвия, Эстония и другие.

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Испания МИД дипломаты высылка дипломатов персона нон грата
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