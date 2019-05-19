Флаг Палестины попал в прямой эфир на «Евровидении» в Израиле

Дважды в прямом эфире в гранд-финале «Евровидения» в Тель-Авиве показали флаг Палестины. Сначала это было в номере Мадонны, затем его подняли конкурсанты из Исландии во время оглашения результатов

Фото: Eurovision Song Contest / YouTube

Финал «Евровидения-2019», который состоялся в ночь на 19 мая, не обошелся без политики — дважды в прямом эфире появился флаг Палестины. На это обратило внимание издание The Jerusalem Post.

Первый раз это произошло во время выступления Мадонны, которая принимала участие в финале в качестве приглашенного гостя. Во время исполнения песни «Future» двое танцоров повернулись спинами к зрителям, на спине у одного был флаг Палестины, у другого — флаг Израиля.

Спустя примерно час группа Hatari, представлявшая в конкурсе Исландию, во время оглашения результатов продемонстрировали две растяжки, с изображением палестинского флага и надписями Палестина.

По окончании конкурса Европейский вещательный союз (EBU) опубликовал заявление с осуждением использования флага Палестины во время конкурса. «Песенный конкурс «Евровидение» является неполитическим событием, и это прямо противоречит правилам конкурса», — цитирует издание заявление EBU. «Баннеры были быстро удалены, последствия этих действия будут обсуждаться консультативной группой (исполнительного совета конкурса) по завершении конкурса», — заявили в союзе.