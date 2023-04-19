ФСБ и МВД пришли с проверками в полицию Москвы из-за утечек к украинцам
Главное управление собственной безопасности МВД России при участии ФСБ проводит проверки в отделах полиции по Центральному округу Москвы из-за утечки данных по заказу граждан Украины, сообщил РБК источник в ГУ МВД по столице.
«Оперативные мероприятия прошли практически во всех отделах полиции Центрального округа. Проверяющие проводили выемки документации и компьютерной информации», — рассказал источник РБК.
По версии следствия, неизвестные могли получить чужие пароли для входа в информационные системы, откуда скачивались нужные им данные. «Предполагается, что среди заказчиков были граждане Украины», — добавил источник.
Первый о проверках полицейских ЦАО из-за утечек данных, в том числе силовиков и судей, сообщил телеграм-канал Baza со ссылкой на несколько источников. Об этом также сообщил ТАСС.
Канал отмечает, что утечку «чувствительной информации» заметили в середине весны и под подозрение попали сотрудники УВД по ЦАО. По данным источников, они занимались платным «пробивом» для клиентов из интернета, чем воспользовались украинцы.
Полицейских решили проверить и провели оперативный эксперимент, в ходе которого через даркнет заказали информацию о сотрудниках прокуратуры Москвы. «Услуга» была предоставлена и подтвердила подозрения в том, что данные «пробивают» в УВД по ЦАО, отмечает канал.
Заказы на «пробив» распределялись из ЦАО и по другим районам и округам, причем там не знали, что участвуют в «сливе» данных, сообщает канал.
По данным Baza, в результате проверок задержаны несколько полицейских, в том числе в отделениях по Таганскому району и по Арбату.
РБК направил запросы в пресс-центр МВД России и Центр общественных связей ФСБ.