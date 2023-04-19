ФСБ и МВД пришли с проверками в полицию Москвы из-за утечек данных к украинцам

ФСБ и МВД пришли с проверками в полицию Москвы из-за утечек к украинцам

Проверки в связи с утечками данных коснулись почти всех отделений полиции в центре Москвы, там изъяли документацию, рассказал источник РБК. Несколько полицейских задержали, утверждает Baza

Фото: Никита Попов / РБК

Главное управление собственной безопасности МВД России при участии ФСБ проводит проверки в отделах полиции по Центральному округу Москвы из-за утечки данных по заказу граждан Украины, сообщил РБК источник в ГУ МВД по столице.

«Оперативные мероприятия прошли практически во всех отделах полиции Центрального округа. Проверяющие проводили выемки документации и компьютерной информации», — рассказал источник РБК.

По версии следствия, неизвестные могли получить чужие пароли для входа в информационные системы, откуда скачивались нужные им данные. «Предполагается, что среди заказчиков были граждане Украины», — добавил источник.

Первый о проверках полицейских ЦАО из-за утечек данных, в том числе силовиков и судей, сообщил телеграм-канал Baza со ссылкой на несколько источников. Об этом также сообщил ТАСС.

Канал отмечает, что утечку «чувствительной информации» заметили в середине весны и под подозрение попали сотрудники УВД по ЦАО. По данным источников, они занимались платным «пробивом» для клиентов из интернета, чем воспользовались украинцы.

Полицейских решили проверить и провели оперативный эксперимент, в ходе которого через даркнет заказали информацию о сотрудниках прокуратуры Москвы. «Услуга» была предоставлена и подтвердила подозрения в том, что данные «пробивают» в УВД по ЦАО, отмечает канал.

Заказы на «пробив» распределялись из ЦАО и по другим районам и округам, причем там не знали, что участвуют в «сливе» данных, сообщает канал.

По данным Baza, в результате проверок задержаны несколько полицейских, в том числе в отделениях по Таганскому району и по Арбату.

РБК направил запросы в пресс-центр МВД России и Центр общественных связей ФСБ.