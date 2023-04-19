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В Петрозаводске отменили концерт исполнителя песни «Фантазер» Евдокимова

В Петрозаводске отменили концерт Ярослава Евдокимова
Решение отменить концерт приняла администрация дома культуры, которая сообщила о «многочисленных обращениях жителей». Поводом стало видео 2014 года с критикой действий России
Ярослав Евдокимов
Ярослав Евдокимов (Фото: Сергей Виноградов / ТАСС)

В Петрозаводске отменили концерт исполнителя песни «Фантазер» Ярослава Евдокимова из-за жалоб жителей на его высказывания о спецоперации, сообщается на сайте дома культуры «Машиностроитель», где должно было пройти мероприятие.

Концерт был запланирован на 13 мая.

«В связи с многочисленными обращениями жителей Республики Карелия по поводу отрицательных высказываний Я. Евдокимова в адрес нашей страны, и в частности СВО, администрация ДК «Машиностроитель» приняла решение отменить концерт данного артиста», — говорится в заявлении дома культуры.

Ранее концерты Евдокимова также отменили в Томске и Краснодаре. Помимо этого, была приостановлена продажа билетов в Сочи, где концерт должен был состояться 24 апреля.

В интервью 2014 года Евдокимов осудил действия российских властей и боевые действия в Донбассе. Как пишет «РИА Новости», видео вновь начало распространяться в Сети перед началом гастролей артиста.

«То, что происходит, — целенаправленная травля артиста. Видеоролик, который запощен сейчас в интернете, был вырезан в 2019 году из интервью, которое Ярослав Александрович давал в 2014 году ленинградскому интернет-телевидению. И в этом интервью говорится вообще о других событиях, о событиях того времени, которые происходили в 2014 году. И не имеют никакого отношения к сегодняшнему дню», — сказала РБК директор Евдокимова Наталья Тарабан.

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РБК направил запрос в ДК «Машиностроитель».

Евдокимов родился в украинском городе Ровно. Его мать и отец были репрессированы, а растили ребенка дед с бабушкой и тетя. Певец стал известным, когда жил в Белоруссии, куда переехал вместе с женой. Там он стал народным артистом, а позже — заслуженным артистом России. Среди песен Евдокимова — «Фантазер», «За Дунаем», «Калины куст» и «Майский вальс».

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Виктория Полякова Виктория Полякова, Анастасия Серова Анастасия Серова
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