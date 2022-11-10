США испытали в Арктике систему запуска ракет Rapid Dragon

Новая система пуска крылатых ракет прямо из транспортных самолетов во время полета — Rapid Dragon — впервые была испытана в непосредственной близости от границ России, на арктическом полигоне в Норвегии

Фото: US Spec Ops Europe / Twitter

Силы специальных операций США провели в Арктике учебный парашютный сброс ракеты большой дальности, сообщает ведомственное издание Пентагона Stars and Stripes.

«Мы намеренно пытаемся быть провокационными, но при этом не нагнетать обстановку. Мы пытаемся сдержать российскую агрессию, экспансию, показывая расширенные возможности союзников», — сказал изданию подполковник европейского командования специальных операций Лоуренс Мельников.

Во время учений самолет спецопераций Lockheed MC-130 сбросил на парашюте ракету большой дальности на норвежском арктическом полигоне, впервые в Европе продемонстрировав принципиально новую систему запуска крылатых ракет Rapid Dragon. Она предназначена для запуска крылатых ракет с военно-транспортных самолетов, а не со специально оборудованных для этого бомбардировщиков или ракетоносцев.

Из грузового отсека, который раскрывается в полете, в воздух на парашютной системе выбрасывается модуль с несколькими ракетами класса «воздух — земля». После сброса модуль на парашюте ориентируется носом вниз, ракеты выпадают из контейнеров, раскладывают крылья и устремляются к целям по заданным программам. Теоретически Rapid Dragon в будущем подойдет и для запуска ударных беспилотников.

Для испытаний в Арктике использовался норвежский полигон за полярным кругом. Дальность ракет — около 1,9 тыс. км.

Идея учений состоит в том, чтобы проверить возможности использования группировки даже в случае атаки на скопления сил, например на базу НАТО Рамштайн, говорится в сообщении.

По словам Мельникова, запуск ракеты, осуществленный за полярным кругом, также демонстрирует, что союзники могут наращивать свои силы, применяя различные комбинации систем вооружений непривычными новыми способами.

Учения в Норвегии совпали с учениями в Польше и Румынии, отмечает издание. Аналогичные операции проводились в странах Балтии и в Румынии с участием самолетов, оснащенных высокомобильными артиллерийскими ракетными системами, которые доставляются в зоны посадки и разгружаются для нанесения быстрого удара.

«Это усложняет принятие решений Россией, потому что мы знаем, что они нацелены на очень, очень большие конкретные группировки <...>, такие как авиабаза Рамштайн, авиабаза Королевских ВВС Лейкенхит и тому подобное», — сказал Мельников.