США испытали в Арктике систему запуска ракет Rapid Dragon

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 ноября
EUR ЦБ: 61 (-0,24) Инвестиции, 16:00
Курс доллара на 11 ноября
USD ЦБ: 61,24 (+0,18) Инвестиции, 16:00
«Газпром» оценил влияние диверсий на «Северных потоках» на рынок Бизнес, 22:13
Умер главный художник РАМТ Станислав Бенедиктов Общество, 21:53
Большие данные для роста продаж: как узнать клиентов и конкурентов РБК и СберАналитика, 21:52
В «Адане» заявили об отсутствии долгов перед Дзюбой Спорт, 21:50
Вучич признал ошибку в своих прогнозах о «битве за Херсон» Политика, 21:39
Роналду повторит рекорд по количеству чемпионатов мира в карьере Спорт, 21:29
Военная операция на Украине. Главное Политика, 21:28
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Байден обсудит с Си Цзиньпином Украину и Тайвань Политика, 21:28
45 планировок и новые технологии: что такое сити-комплекс «Амарант» РБК и Амарант, 21:24
США разрешили транзакции для работы дипмиссий России Политика, 21:14
США испытали в Арктике систему запуска ракет Rapid Dragon Политика, 21:04
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:02
Как большие данные помогли завоевывать рынок: опыт сети «Петрович» РБК и СберАналитика, 21:01
В Чите покончил с собой глава Федерации панкратиона Забайкальского края Спорт, 21:01
Политика ,  
0 

США испытали в Арктике систему запуска ракет Rapid Dragon

Stars and Stripes: США испытали в Арктике систему запуска ракет Rapid Dragon
Новая система пуска крылатых ракет прямо из транспортных самолетов во время полета — Rapid Dragon — впервые была испытана в непосредственной близости от границ России, на арктическом полигоне в Норвегии
Фото: US Spec Ops Europe / Twitter
Фото: US Spec Ops Europe / Twitter

Силы специальных операций США провели в Арктике учебный парашютный сброс ракеты большой дальности, сообщает ведомственное издание Пентагона Stars and Stripes.

«Мы намеренно пытаемся быть провокационными, но при этом не нагнетать обстановку. Мы пытаемся сдержать российскую агрессию, экспансию, показывая расширенные возможности союзников», — сказал изданию подполковник европейского командования специальных операций Лоуренс Мельников.

Во время учений самолет спецопераций Lockheed MC-130 сбросил на парашюте ракету большой дальности на норвежском арктическом полигоне, впервые в Европе продемонстрировав принципиально новую систему запуска крылатых ракет Rapid Dragon. Она предназначена для запуска крылатых ракет с военно-транспортных самолетов, а не со специально оборудованных для этого бомбардировщиков или ракетоносцев.

Из грузового отсека, который раскрывается в полете, в воздух на парашютной системе выбрасывается модуль с несколькими ракетами класса «воздух — земля». После сброса модуль на парашюте ориентируется носом вниз, ракеты выпадают из контейнеров, раскладывают крылья и устремляются к целям по заданным программам. Теоретически Rapid Dragon в будущем подойдет и для запуска ударных беспилотников.

Для испытаний в Арктике использовался норвежский полигон за полярным кругом. Дальность ракет — около 1,9 тыс. км.

Идея учений состоит в том, чтобы проверить возможности использования группировки даже в случае атаки на скопления сил, например на базу НАТО Рамштайн, говорится в сообщении.

Читайте на РБК Pro
Фото: Chip Somodevilla / Getty Images Сколько сладостей можно есть в день
Ричард Брэнсон Миллиардеры-трезвенники: Баффетт, Рыбаков, Дуров — об отказе от алкоголя
Взял 14 млрд руб., вернул 3 тыс.: рейтинг самых крупных банкротств России
Фото: Vianney Thibaut / Getty Images Биатлонист Бьорндален: «Жизнь слишком коротка, чтобы перестать бороться»
Фото: Alberto E. Rodriguez / Getty Images Йога и боевые искусства: как Роберт Дауни-младший поборол зависимость
Фото: Drew Angerer / Getty Images «Вот заработаю ₽30 млн и заживу!»: чем опасно откладывать жизнь на потом
Фото: Shannon Stapleton / Reuters Просто освежить резюме — недостаточно: с чего начать поиск новой работы
Бизнес в Индии, Сингапуре, Латинской Америке: есть ли там шансы у россиян

По словам Мельникова, запуск ракеты, осуществленный за полярным кругом, также демонстрирует, что союзники могут наращивать свои силы, применяя различные комбинации систем вооружений непривычными новыми способами.

Учения в Норвегии совпали с учениями в Польше и Румынии, отмечает издание. Аналогичные операции проводились в странах Балтии и в Румынии с участием самолетов, оснащенных высокомобильными артиллерийскими ракетными системами, которые доставляются в зоны посадки и разгружаются для нанесения быстрого удара.

«Это усложняет принятие решений Россией, потому что мы знаем, что они нацелены на очень, очень большие конкретные группировки <...>, такие как авиабаза Рамштайн, авиабаза Королевских ВВС Лейкенхит и тому подобное», — сказал Мельников.

Авторы
Теги
Владислав Гордеев Владислав Гордеев
Арктика США ракеты учения
Материалы по теме
В США допустили превращение Арктики в новый центр конфликта с Россией
Политика
Подлодки выполнили пуски крылатых ракет в Арктике. Видео
Политика
Столтенберг призвал усилить присутствие НАТО в Арктике из-за России
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter